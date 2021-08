W piątek, 27 sierpnia, przed godz. 14 oficjalnie otwarto łącznik centrum Niska z obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Chwilę później pierwsi kierowcy przejechali nowo oddanym odcinkiem ulicy Modrzewiowej.

Budowa łącznika składała się z 11 etapów. Obejmowały one m.in. przebudowę istniejącej infrastruktury, roboty ziemne, wykonanie wykopów, nasypów i przepustów. Wykonana została podbudowa, powstały zjazdy bitumiczne i z kostki brukowej oraz ciągi pieszo-rowerowe i elementy ulic. Powstała także kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią i urządzeniami podczyszczającymi. Droga została pokryta asfaltem, pojawiło się oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa. Nowy odcinek ma 970 metrów.

Budowa łącznika obwodnicy kosztowała ponad 11 mln zł

– Ta inwestycja jest z pewnością pomocna dla mieszkańców gminy i miasta Nisko, ale nie tylko. Skomunikowaliśmy Nisko z drogą krajową 77 – obwodnicą Niska i Stalowej Woli – mówił burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk. – Ta inwestycja jest strategiczna dla gminy i miasta Nisko. Śmiało powiem, że jest to najdroższa droga droga wybudowana na terenie gminy i miasta Nisko przez Gminę i Miasto Nisko. Kosztowała nas 11 milionów 142 tysięcy złotych. To wielki wydatek, samorząd sam by sobie z tym nie poradził, gdyż wiele innych inwestycji obok zostało zrealizowanych. Musielibyśmy się skupić tylko na tej. Gmina nie poradziłaby sobie, ale dała radę dzięki wsparciu środków rządowych i w tym miejscu już wielkie podziękowania na ręce pana wiceministra Rafała Webera.

Jak wyliczał burmistrz udało się pozyskać środki z kilku źródeł rządowych. Pierwsze z nich to Fundusz Dróg Samorządowych z którego otrzymaliśmy ponad 6 milionów 200 tysięcy złotych. Drugie to Fundusz Inwestycji Lokalnych z którego Gmina dostała 4 miliony 99 tysięcy złotych. – Część środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczyliśmy na budowę łącznika do obwodnicy. Podsumowując wydatki finansowe Nisko zainwestowało swoich środków tylko 14 procent, 86 procent środków to dofinansowanie rządowe. Za to bardzo dziękuję – podkreślał niżański burmistrz.

Zmiana organizacji ruchu

Warto dodać, że w związku z otwarciem łącznika do obwodnicy na skrzyżowaniu ulicy Modrzewiowej z ulicą Osiedle zmieniła się organizacja ruchu. Od piątku pierwszeństwo mają jadący ulicą Modrzewiową.

Otwarcie nowego łącznika obwodnicy w Nisku 1 of 15 - +

OBSERWUJ NAS W GOOGLE NEWS