Wizyta głowy państwa związana jest z podpisaniem „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych”. Prezydent Andrzej Duda złoży swój podpis właśnie w Stalowej Woli. Wizyta zaplanowana jest na sobotę 28 sierpnia. Prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę w budynku Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

1000 hektarów w Stalowej Woli

Ustawa stanowi, iż nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w przypadkach uzasadnionych określonymi potrzebami i celami.

Dotyczą one „polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza” albo „strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych”.

Ponadto: „Lasy Państwowe mogą dokonywać zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w ich zarządzie jedynie na lasy, grunty i inne nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej”.

Wybór miasta, w którym ustawa zostanie podpisana był nieprzypadkowy. Załącznik do ustawy ściśle określa, o które nieruchomości chodzi. Są to tereny położone w Stalowej Woli i Jaworznie. W przypadku Stalowej Woli jest to około 1000 hektarów.

Strategiczny Park Inwestycyjny

Przyjęcie ustawy ma umożliwić utworzenie w mieście Strategicznego Parku Inwestycyjnego.

15 lipca 2021 r. stalowowolska Rada Miejska jednogłośnie przyjęła rezolucję w sprawie poparcia ustawy tworzącej obszar Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli

– Albo Stalowa Wola podejmie wielkie wyzwanie gospodarcze, wielkie wyzwanie inwestycyjne, albo niestety czeka nas degradacja. Obecna strefa ekonomiczna jest zupełnie wyczerpana pod względem nowych terenów inwestycyjnych. Szanujemy i doceniamy wszystkich inwestorów, którzy tworzą naszą lokalną gospodarkę, ale rozwijanie dalej branż obecnych dzisiaj w Stalowej Woli nie rokuje na pozyskanie nowych mieszkańców, a rynek pracy w tym zakresie jest wyczerpany nie tylko w Stalowej Woli, ale w zakresie można powiedzieć najbliższych 50 km – mówił podczas nadzwyczajnej sesji prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

– Oczywiście wyrażamy swoje pełne poparcie dla tego dokumentu. Kieruję również tutaj podziękowania na ręce pana prezydenta oraz wszystkich osób zaangażowanych przy pracy nad tą ustawą, gdyż to jest ogromna szansa, szansa którą jesteśmy winni naszemu miastu i deklaracja w stosunku do mieszkańców Stalowej Woli dbania o to, żeby Stalowa Wola była miastem, które się nadal będzie rozwijało tak dynamiczny jak na początkach swojego istnienia. Stalowa Wola i stalowowolanie oczekują pełnej zgody i tutaj naszą pełną zgodę mają. Chcielibyśmy również zaapelować do wszystkich osób, które będą decydować o powodzeniu tej ustawy o to, żeby wsparli tę inicjatywę, która w tym momencie jest przez nas podejmowana – mówił opozycyjny radny Damian Marczak.

23 lipca ustawę przegłosował Sejm, jednak 6 sierpnia Senat wniósł o jej odrzucenie. 11 sierpnia Sejm odrzucił uchwałę Senatu. Ustawa została przekazana prezydentowi do podpisu. Termin mija 1 września.