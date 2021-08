Samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół wyższych, osoby wspierające biznes konsultowali w Stalowej Woli projekt nowej regionalnej polityki wspierania gospodarki i innowacyjności – Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 -2030. Spotkanie poprowadziła wicemarszałek województwa Ewa Draus.

Regionalna Strategia Innowacji powstawała w czasie pandemii. Jest to dokument nowej generacji, który zakłada partnerski system wspierania podmiotów gospodarczych, przedsiębiorczości, start-upów, a także podnoszenie kompetencji zawodowych oraz promocję idei innowacyjności.

– Jest to plan na najbliższe 10 lat. Przedstawia instrumenty jakimi chcielibyśmy wspierać rozwój przedsiębiorczości, ale też rozwój istniejących firm. W jaki sposób stawić czoła wyzwaniom europejskim, światowym, dotyczących cyfryzacji, przemysłu 4.0, sztucznej inteligencji, ale jednocześnie tym wyzwaniom środowiskowym związanym z europejskim zielonym ładem. Jest to niezwykle ważny dokument, ale też ważny moment kiedy prezentujemy to w Stalowej Woli, w sercu dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. To jest bardzo istotne, ponieważ mówimy w jaki sposób będziemy rozwijać naszą gospodarkę a przede wszystkim nasz przemysł innowacyjny, konkurencyjny na poziomie krajowym, europejskim, który z drugiej strony ma być przyjazny środowisku i ludziom – mówi Ewa Draus.

Stalowa Wola na mapie Podkarpacia pretenduje do miana jednego z najbardziej innowacyjnych miejsc. Nic więc dziwnego, że decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego spotkanie konsultacyjne musiało odbyć się również i w naszym mieście.

– Stalowa Wola chce być ośrodkiem specjalistycznym, który wpisuje się w strategię krajową oraz wojewódzką, dlatego że te narzędzia, które są wskazane w strategii innowacji, to są narzędzia, które mogą się przełożyć na bezpośrednie finansowanie z ośrodków europejskich i rządowych. Dzięki temu przedsiębiorcy, inwestorzy, którzy będą dalej rozwijać swoje zakłady pracy w Stalowej Woli, będą mogli skorzystać właśnie z tych narzędzi. Dlatego ta strategia jest tak istotna i dobrze aby przedsiębiorcy, inwestorzy od początku brali w niej udział wskazując swoje obszary, w których widzieliby szanse na rozwój – mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Dokument „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030” dostępny jest na stronie internetowej www.rsi.podkarpackie.pl. Na niej też zamieszczone są informacje dotyczące dalszego przebiegu konsultacji, w tym terminów i miejsc realizacji pozostałych spotkań, które potrwają do 20 września 2021 roku.