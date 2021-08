Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła zasłużonym mieszkańcom województwa odznaczenia państwowe. Wśród docenionych znalazł się m.in. rudniczanin, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli Marian Pędlowski. Wyróżnienia zostały nadane postanowieniem Prezydenta RP.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę otrzymali mieszkańcy regionu, którzy wyróżnili się m. in. zasługami dla niepodległości Rzeczypospolitej, działalnością na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, podejmowaną z pożytkiem dla kraju pracą zawodową i działalnością społeczną, zasługami w promowaniu i upowszechnianiu kultury muzycznej i folkloru, pielęgnowaniem pamięci o najnowszej historii Polski, działalnością na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Wojewoda Ewa Leniart skierowała do wszystkich odznaczonych słowa uznania dla wyróżniającej się działalności wykraczającej poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną i pełną zaangażowania postawę. – W tym szczególnym dniu, w imieniu Prezydenta RP, Państwa Polskiego, pragnę wyrazić uznanie dla Waszej działalności, która sprawia, że nasze województwo rozwija się w sposób wyjątkowy. To jest Wasz wysiłek i ogromny wkład, za który w ten sposób – poprzez uhonorowanie odznaczeniami i medalami – Państwo wyraziło swoją wdzięczność. Żyjemy nie tylko po to, aby rozwijać się i doskonalić własne umiejętności, ale także po to, aby pomagać innym, rozwijać naszą Ojczyznę. Wasza działalność ma ogromne znaczenia dla naszego kraju – powiedziała wojewoda.

Uroczystość, która odbyła się 24 sierpnia w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, była również okazją do wręczenia resortowych medali „Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Medale zostały przyznane decyzją Ministra Obrony Narodowej. Wyróżnienia wręczyli szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Mariusz Stopa, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz komendant WKU w Rzeszowie ppłk Janusz Kwiecień.