Były tematem przewodnim kolejnego koncertu w ramach XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Stalowa Wola – Rozwadów.

Historię powstania Ślubów Jasnogórskich, przypomniała nam Dorota Szostak–Gąska, solistka Teatru Muzycznego w Lublinie.

– Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego to modlitwa w formie ślubów, która została napisana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kiedy kardynał był internowany w klasztorze Franciszkanów, a później w klasztorze Nazaretanek, czytał „Potop” Henryka Sienkiewicza i to go zainspirowało do odnowienia ślubów Jana Kazimierza, złożonych 300 lat wcześniej – w 1656 roku – we Lwowie. Uroczyste ślubowanie odbyło się na Jasnej Górze 26 sierpnia 1965 roku – mówiła sopranistka.

Śluby zawierają między innymi: zobowiązanie do ochrony życia, nierozerwalności małżeństwa, umacniania rodziny, dbałości o pokój, sprawiedliwość, dobre współżycie sąsiedzkie i społeczne oraz walki ze społecznymi przywarami: lenistwem, lekkomyślnością, marnotrawstwem, pijaństwem i rozwiązłością.

Są to wartości aktualne po dziś dzień, dlatego zdaniem aktora Dariusza Kowalskiego, który do Rozwadowa przyjechała na zaproszenia dyrektora festiwalu Roberta Grudnia, powinny być one przypominane wiernym.

– Dla mnie ten rok jest bardzo szczególny. Zaczęło się od tego, że nagrałem w formie audiobooka „Zapiski więzienie” kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzięki temu ta postać staje mi się coraz bliższa. W dzisiejszych, trudnych czasach Prymas wraca jako postać ojca narodów, wraca do nas przez to co po sobie pozostawił. To, że kościół w Polsce jest w takim miejscu w jakim jest, to jego zasługa. Z tego co po sobie pozostawił możemy czerpać garściami, przemyśleć jego słowa, a dzisiejszy wieczór jest do tego świetną okazją – mówił Dariusz Kowalski.

Wtorkowy koncert był przedostatnim wydarzeniem w ramach festiwalu. 31 sierpnia, podczas finału, w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów wystąpią stalowowolscy artyści. Zaprezentują się: Chór Dworski, grupa wokalna Pałacyk Michla oraz Nadsańska Orkiestra Kameralna Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.