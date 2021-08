2 samochody osobowe zderzyły się na ulicy Rzeszowskiej w Nisku. Kierowca renault miał około 2 promile alkoholu w organizmie. Kierujący mazdą wymusił pierwszeństwo. 26-letnia kobieta doznała ciężkich obrażeń.

Do wypadku doszło 22 sierpnia około godziny 22.15. Dotychczasowe ustalenia policji wskazują na to, że kierujący osobową mazdą, 35-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego, wyjeżdżał z ulicy Nowej na ulicę Rzeszowską.

Pogruchotane kości

Według informacji policji, kierowca mazdy, nie zachowując należytej ostrożności, wyjechał przed prawidłowo jadące ulicą Rzeszowską osobowe renault scenic, wymuszając pierwszeństwo.

W wyniku zderzenia pojazdów, poważnych obrażeń ciała doznała pasażerka mazdy. 26-letnia kobieta ma m.in. złamany obojczyk, kość podudzia oraz kości miednicy. Ranna została przewieziona do szpitala w Rzeszowie.

Kierowca był pijany

Okazało się, że kierujący osobowym renault 36-latek był nietrzeźwy. Badanie na stan zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 0,99 mg/l, co oznacza ok. 2 promile. Mieszkaniec Racławic został przewieziony do szpitala w Nisku na obserwację.

– Dalsze czynności w sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Nisku – informuje sierżant Katarzyna Pracało.