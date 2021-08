Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny czeka na Was do końca września.

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Bramy Ogrodu są otwarte dla gości codziennie, do końca września, od 10:00 do 19:00.

Kiedy wejdzie się do środka i stanie na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można dotrzeć do wielkiej ilości atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty widokowe, plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania ze specjalnych atrakcji zręcznościowych, które można znaleźć w baśniowych krainach, a które wymagają siły i zwinności. Wszystkie one są dostępne w cenie biletu.

Magiczne Ogrody zapraszają do pięciu restauracji i ogródków restauracyjnych, a na kierowców czeka blisko 2 tysiące miejsc na bezpłatnych parkingach.

Wielka bitwa

Już w najbliższy weekend 28 – 29 sierpnia przyszłość Magicznych Ogrodów stanie pod dużym znakiem zapytania. Armie Alatusa Mortisa już zbliżają się do bram tej bajkowej krainy i szykują się do kontrataku. Po ostatnim starciu siły ciemności zostały mocno rozwścieczone i zapowiada się prawdziwy odwet. Przed nami Wielka Bitwa! Przybądźcie wszyscy, duzi i mali, aby wspomóc nasze szeregi – zastępy stojącej po stronie dobra armii Thoroda. Ale może siła zła będzie dla was na tyle pociągająca aby stanąć po stronie mroku? Sam zdecyduj czy chcesz bronić granic Magicznych Ogrodów po stronie walecznego Krasnoluda, czy też stanąć po stronie nieobliczalnego i targanego gniewem Alatusa? Weź udział w szkoleniach bojowych, dobądź miecza, przejdź musztrę, stań się prawdziwym wojownikiem aby godnie reprezentować swoją armię i wspólnie z nami stwórz scenariusz Wielkiej Bitwy. Od Ciebie zależeć będzie jaki będzie finał odwiecznej walki dobra ze złem (godz. 14:30 – przygotowanie do wymarszu, godz. 15:00 – Wielka Bitwa: Pole Turniejowe /Krasnoludzki Gród).

Weekendowe radości

O godz. 13:00 i 16:30 na swoje popisy kuglasko – żonglerskie zaprosi was krasnolud Wyrwipałka. Głos bębna obudzi do życia wszystkie magiczne stworzenia, a w tym ukochane przez wszystkich Mordole, które zaproszą wszystkich do zatańczenia energetyzującej zumby!

Na Scenie w Drzewach o godz. 12:30 Klaun Feliks zaprosi do swojego magicznego świata, bawiąc i intrygując przedstawi całą gamę nietuzinkowych instrumentów muzycznych. Będziesz miał więc niepowtarzalną okazję aby stać się muzykiem i wystąpić na scenie!

W cieniu Bulwiakowej Kolejki, na Scenie w Kwiatowej Dolinie, Czarodziej Krzywa Nóżka wspólnie z nami poszuka odpowiedzi na pytanie: Magia czy iluzja? (godz. 12:00).

W godzinach popołudniowych, gdy słońce zejdzie już nisko ku horyzontowi, w Scenie w Drzewach wystąpi Sztukmistrz, który przyjechał do nas z samego Szczęścia 🙂

