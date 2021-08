28 sierpnia na terenie powiatu stalowowolskiego odbędzie się rajd rowerowy. To impreza skierowana dla miłośników jazdy na dwóch kółkach oraz dla tych, którzy lubią leśne klimaty.

Impreza ma charakter typowo turystyczny, co oznacza że przejazd będzie odbywał się w tempie rekreacyjnym. Jeśli chodzi o trasę, to rajd będzie miał następujący przebieg: Stalowa Wola – Obojna – Stalowa Wola, z czego spora część będzie wiodła leśną ścieżką pieszo-rowerową, znajdującą się na terenie Nadleśnictwa Rozwadów. Łączna długość trasy, to ok. 22 km. Start imprezy nastąpi z parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Zbiórka uczestników rozpocznie się o godzinie 14.30, a start przewidziany jest na godzinę 15. Rajd zakończy się na Błoniach Nadsańskich, gdzie na wszystkich uczestników będą czekały pamiątkowe medale i poczęstunek.

Zapisy uczestników będą prowadzone zarówno w Rzeszowie (siedziba Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Grunwaldzka 2, a także w Stalowej Woli – w dniu 24 sierpnia, w namiocie przed budynkiem Starostwa Powiatowego (w godzinach 9 – 15). Ze względów organizacyjnych, liczba uczestników jest ograniczona do 150 osób. Będzie decydowała kolejność zgłoszeń. – Nie przyjmujemy zapisów telefonicznie. Z poprzednich edycji mamy doświadczenie, że wiele osób zgłaszających się telefonicznie, nie pojawiało się później na rajdzie, blokując tym samym udział innym chętnym rowerzystom. A te osoby, które przyszły zapisać się osobiście, w 99 procentach zawsze pojawiały się później na starcie – tłumaczy Tomasz Wosk, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w stalowowolskim Starostwie Powiatowym.

Regulamin Rajdu Rowerowego „Las – nasz duch” można znaleźć na www.stalowowolski.pl.

Rajd Rowerowy „Las – nasz duch” jest częścią dużego przedsięwzięcia, jakie w dniach 21-29 sierpnia 2021 roku odbywało się w wielu miejscach Podkarpacia pod nazwą „Etnolas” I Festiwal Kultury Lasowiackiej.

Głównymi organizatorami Rajdu Rowerowego „Las – nasz duch” są Województwo Podkarpackie i Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, a współorganizacją przedsięwzięcia zajął się Powiat Stalowowolski. Natomiast partnerami wspierającymi będą: jednostka OSP w Stalowej Woli, Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli oraz Stalowowolski Klub Morsów „Lodołamacze”.