Boisko trawiaste, tor gokartowy, bieżnia tartanowa, skatepark i ścianka wspinaczkowa – m.in. takie obiekty powstaną przy Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Powiat niżański otrzymał na to zadanie dotację w wysokości prawie 1,5 miliona złotych.

W ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 powiat niżański otrzymał dofinansowanie na zadanie pn. „Utworzenie kompleksu edukacyjno – sportowego przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem”. Kwota dotacji to 1 milion 440 tysięcy 844 złotych, co stanowi 50 procent kosztów całości inwestycji.

Nowoczesne obiekty sportowe

Podczas dożynek powiatowych w Rudniku nad Sanem, starosta niżański Robert bednarz odebrał symboliczny czek na taką sumę z rąk wiceministra infrastruktury Rafała Webera.

– Starosta powiatu niżańskiego Robert Bednarz złożył wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie przebudowy i gruntownej modernizacji boisk przyszkolnych w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Obiekty sportowe zostaną dostosowane do wymogów XXI wieku, będą służyć nie tylko uczniom do lekcji wychowania fizycznego, ale również tym, którzy będą chcieli z nich skorzystać po zajęciach lekcyjnych – mówi „Sztafecie” wiceminister Rafał Weber.

W ramach zadania zaplanowano budowę m.in. parku kalistenicznego, bieżni tartanowej, toru przeszkód, skateparku i ścianki wspinaczkowej. Ale to nie wszystko.

– Dzięki tej inwestycji powstaną nowoczesne obiekty sportowe, przede wszystkim boisko sportowe o nawierzchni trawiastej, ale też inne obiekty służące rozwojowi sportu, rekreacji. Na uwagę zasługuje na przykład tor gokartowy. To będzie spora atrakcja – mówi Robert Bednarz, starosta powiatu niżańskiego.

Lepsza oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem

Dodaje, że zadanie to będzie realizowane, aby wzmocnić ofertę edukacyjną Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem, w którym funkcjonuje między innymi technikum samochodowe.

– Mamy nadzieję, że te różne działania, połączone w jedną całość spowodują, że ta szkoła odżyje i poprzez nowoczesną infrastrukturę będzie miała możliwość zachęcenia młodzieży do podjęcia nauki właśnie tutaj – mówi starosta Robert Bednarz.

– Bardzo się cieszę, że placówki edukacyjne w powiecie niżańskim mają coraz lepszą infrastrukturę. Ta bardzo ważne, aby uczniowie mieli zapewnione jak najlepsze warunki, również do zajęć z wychowania fizycznego. Starosta niżański Robert Bednarz daje dobry przykład, ponieważ jest to kolejny wniosek zakwalifikowany do dofinansowania na przestrzeni ostatnich pięciu lat – dodaje wiceminister infrastruktury Rafał Weber.