Opóźniony przez pandemię o rok jubileusz 20-lecia świętowało Koło Miejskie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Stalowej Woli. Wspominano m.in. początki Koła związane ze… zwolnieniami z HSW kadry inżynieryjno-technicznej w roku 2000, dwie dekady działalności i ludzi, którzy zasłużyli się dla Huty. Były też odznaki i okolicznościowe statuetki.

Rocznicowe spotkanie, w którym uczestniczyło 85 osób, odbyło się 11 sierpnia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy tzw. grzybku. Zarząd Główny SIMP w Warszawie reprezentował Jan Parada.

Minutą milczenia zebrani uczcili wszystkich zmarłych kolegów simpowców, szczególnie tych, którzy odeszli w czasie pandemii, a jednym z nich był wieloletni dyrektor naczelny Huty Stalowa Wola Zdzisław Malicki, zmarły 1 marca 2020 r. w wieku 92 lat (w kadencji 1960-63 był prezesem zarządu stalowowolskiego oddziału SIMP). Dodajmy, iż SIMP powstało w Polsce w 1926 r., początki jego działalności w Stalowej Woli datują się od 1939 r., w 2019 r. oddział obchodził więc swoje 80-lecie.

Obecny prezes oddziału Emil Dwornicki dziękował wszystkim sponsorom: władzom miasta, firmom i osobom prywatnym wspierającym jego działalność, mówił też o bieżącym funkcjonowaniu oddziału. Z kolei początki Koła Miejskiego w Stalowej Woli i jego historię przypomniał krótko Stanisław Wójcik.

Szok zwolnień i tragiczny czas

– W roku 2000 zwolniono z Huty bardzo dużo doświadczonej kadry

inżynieryjno-technicznej, która specjalizowała się na różnych stanowiskach. Paradoks polegał na tym, że ci zwolnieni mieli poniżej 50 paru lat życia, niektórzy 30 lat pracy. Zwolnienia w tym okresie były dla wszystkich ludzi szokiem i tragicznym czasem. Ta grupa założycieli Koła pragnęła więc zachować więzi, jakie nawiązała podczas pracy w HSW. Była to w pewnym stopniu grupowa terapia przed stresem związanym z utratą pracy – mówił Stanisław Wójcik, w przeszłości m.in. dyrektor wojskowego wydziału Z-5.

Kadra która została wtedy zwolniona z HSW SA szukała różnych sposobów, aby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie. Niektórzy, jak np. Czesław Słowik, Jakub Szczepański, Władysław Piotrowski czy Wiesław Gęsiorski założyli firmy rodzinne. Inni podjęli pracę w firmach prywatnych i tam wykorzystano ich wiedzę i doświadczenie, jeszcze inni wyjechali do pracy za granicę. Ci, którzy pozostali w Hucie też potwierdzili swoją przydatność zawodową w warunkach rynkowych.

– Inżynier Antoni Rusinek jako kierownik produkcji wojskowej po roku 2000 swoją decyzją budowy modelu „Raka” i wystawieniu go na targach w Kielcach, uniemożliwił zakup licencji wyrobu „Amos” fińskiej firmy Patria. Te wszystkie fakty świadczą o wysokich kwalifikacjach i wiedzy kadry, jaka pracowała w HSW – wspominał Stanisław Wójcik.

Inżynierów i techników były tysiące

Przypomnijmy w tym miejscu, iż Koło Miejskie SIMP w Stalowej Woli powstało 17 listopada 2000 r. Założycielami była grupa inżynierów i techników zwolnionych z pracy w ramach restrukturyzacji z HSW. Byli to: Jerzy Galejczuk, Stanisław Grzegorczyk, Jan Jurecki, Marian Kaleta, Dorota Kara, Franciszek Kara (Nimet Nisko), Zygmunt Nowak, Jan Przytuła, Jakub Szczepański. Przed zwolnieniem należeli do różnych kół na terenie HSW.

W połowie lat 80. w Hucie działało 47 takich kół, a SIMP liczył prawie 2300 inżynierów i techników. W tym czasie w Hucie pracowało ponad 1000 inżynierów ściągniętych przez dyrektora Zdzisława Malickiego z różnych uczelni z Polski, najwięcej z obecnego Podkarpacia.

Stały kontakt i ciekawe wyjazdy

Do dziś SIMP utrzymuje stały kontakt z HSW S.A. oraz władzami Stalowej Woli.

To dzięki ich wsparciu finansowemu i pomocy członkowie będący na emeryturze co roku wyjeżdżają na targi przemysłu obronnego do Kielc oraz organizują ciekawe wyjazdy techniczne do wielu zakładów zbrojeniowych, np. PCO Warszawa, Makspol – Konieczki i inne.

Zapoznali się też z ciekawą techniką produkcji szyb samochodowych w firmie „Sandoglas” w Chmielowie. Przy wyjazdach odwiedzane są również muzea oraz obiekty sakralne.

Odznaki, statuetki i gratulacje

W czasie spotkania dziesięciu członkom wręczono Złotą Honorową Odznakę SIMP, pięciu – Srebrną, a dziewięciu – Zasłużony Emeryt SIMP. 7 emerytów otrzymało też okolicznościowe statuetki (wręczane są osobom mającym co najmniej 70 lat, a fetowane są kolejne rocznice w cyklu pięcioletnim). Pośmiertnie otrzymał go bardzo zasłużony dla HSW dr inż. Ryszard Hernik, zmarły w maju 2021 r.

Gratulacje dla odznaczonych złożył członek ZG SIMP w Warszawie Jan Porada, a o artystyczną oprawę spotkania zadbał zespół EmStal założony przez simpowca Jana Jureckiego.