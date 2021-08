Wychodząc naprzeciw osobom zainteresowanym survivalem i bushcraftem, Lasy Państwowe udostępniły obszary, na których można rozbić swój namiot. Teraz miłośnicy biwakowania pod gołym niebem mogą wybrać się do lasu bez obaw o naruszenie przepisów.

Program Lasów Państwowych „Zanocuj w lesie” to idealna propozycja dla osób, które lubią przygodę, kontakt z naturą i spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu – szczególnie teraz, w czasie pandemii, gdy wiele obiektów turystycznych dostosować się musi do obowiązujących obostrzeń.

Lasy Państwowe udostępniły ponad 600 tys. ha w 425 nadleśnictwach. Jednym z nich jest Nadleśnictwo Rozwadów.

– Program ma umożliwić korzystanie z lasu dla wszystkich zainteresowanych, w formie rozproszonego biwakowania, na obszarze, na którym tej infrastruktury biwakowej nie ma. To nie jest wielkie, oznakowane pole biwakowe, w którym mamy dostęp do wody, prądu czy infrastruktury pomocniczej, to jest obszar nieoznakowany, tutaj musimy liczyć tylko na siebie i na swoje wyposażenie. Jeżeli chodzi właśnie o wyposażenie, to rekomendujemy namioty, płachty biwakowe czy ewentualnie hamaki. To jest forma spędzania wspólnego czasu w wersji hardkorowej, ale daje możliwość wypoczęcia pod gołym niebem – mówi Roman Dudziak z Nadleśnictwa Rozwadów.

Na terenie naszych lasów wyznaczony został jeden obszar o powierzchni 1700 ha, który ciągnie się wzdłuż ulicy Bojanowskiej po jej północno-zachodniej krawędzi. Początek tego obszaru zaczyna się mniej więcej 3 km od siedziby nadleśnictwa. Ten obszar nie jest oznakowany, natomiast granice dostępne są między innymi na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce turystyka/program „Zanocuj w lesie”.

Z reguły planowanego noclegu w lesie nie trzeba nigdzie zgłaszać, poza kilkoma konkretnymi przypadkami.

– Zgłoszenie pobytu musi nastąpić, jeżeli jest to grupa powyżej 9 osób, w przypadku gdy chcemy przenocować więcej niż dwa razy oraz w sytuacji, gdy te dwa przypadki zachodzą łącznie. W pozostałych sytuacjach nie musimy tego zgłaszać – dodaje Roman Dudziak.

Zgłoszeń można dokonywać mailowo na adres: rozwadow@lublin.lasy.gov.pl, nie później niż dwa dni robocze przed planowanym biwakiem.

Przypominamy również, że na obszarze wyznaczonym przez Nadleśnictwo Rozwadów nie można palić ogniska ani używać kuchenek gazowych.