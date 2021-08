W 2. kolejce ligi okręgowej Stal II Stalowa Wola pokonała Stal Gorzyce 2:1. Obie bramki dla naszej drużyny strzelił Oskar Wojtysiak, dla gości Tomasz Świąder z rzutu karnego.

W rezerwach stalowowolskiej Stali wystąpiło aż 11 piłkarzy, którzy mają na koncie grę w pierwszej drużynie i było to widoczne szczególnie w pierwszej połowie. Gospodarze grali szybko i składnie, czego efektem były dwie bramki zdobyte przez Oskara Wojtysiaka. 20-latek, który przez ostatnie dziewięć lat reprezentował młodzieżowe zespoły i trzecioligową drużynę rezerw warszawskiej Legii był nie do upilnowania dla graczy z Gorzyc. Obydwie bramki zdobył po koronkowych akcjach swoich kolegów.

Po przerwie gra się wyrównała. Nie mająca nic do stracenia Stal Gorzyce zaczęła grać odważniej z przodu i mecz nabrał rumieńców. Co chwile coś się działo pod obydwoma bramkami.

W 69. minucie Mateusz Hudzik popchnął w polu karnym Marcina Chmiela (trafił do Gorzyc latem ze Sparty Dwikozy) i prowadzący to spotkanie sędzia Antosz bez wahania wskazał na „wapno”. Do piłki podszedł Tomasz Świąder i zmylił Łukasza Konefała, który kilka minut wcześniej zastąpił w bramce Adriana Knurovskiego, i goście przegrywali już tylko różnicą jednego gola.

Do końca meczu jedenastka trenera Michała Szymczaka walczyła o zdobycie wyrównującej bramki, ale nie udało jej się osiągnąć celu, mimo że okazji ku temu nie brakowało. Raz, po rzucie rożnym Winiarski trafił „główką” w spojenie słupka z poprzeczką. Innym razem, bramkarz „Stalówki” obronił kąśliwe uderzenie z ostrego kata Kwiatkowskiego, a później wyszyedł obronna ręką z pojedynku ze Szymankiem.

STAL II STALOWA WOLA – STAL GORZYCE 2:1 (2:0)

1-0 Wojtysiak (19), 2-0 Wojtysiak (26), 2-1 Świąder (69 – rzut karny))

Stal II Stalowa Wola: Knurovsky (55 Konefał) – Omuru (33 Sokołowski, 90 Taraszka), Persak, Hudzik, Klepacki – Cukrowski, Stępniowski, Conde, Jakimiuk (85 Panicz), Wojtysiak – Hascak.

Stal Gorzyce: Paterek – Świąder, Winiarski, Bernaś, Wojtanowski (71 Toś), Falasa (50 Szustak), Filipiak, Kwiatkowski – Chmiel, Szymanek, Kaczmarczyk (82 Andrasik).

Sędziował Mariusz Antosz (Tarnobrzeg). Żółta kartka Filipiak.