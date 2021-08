Koła gospodyń wiejskich, grupy wieńcowe, artyści i rzemieślnicy z 7 gmin powiatu niżańskiego zaprezentowali się 22 sierpnia, podczas dożynek powiatowych w Rudniku nad Sanem.

Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej w kościele parafialnym w Rudniku nad Sanem. Następnie korowód dożynkowy prowadzony przez mażoretki i orkiestrę dętą przeszedł na stadion, gdzie odbyła się tradycyjna ceremonia chleba.

Dożynki to czas podziękowań – Panu Bogu za plony, a ludziom za trud codziennej pracy

Starostowie dożynek – Maria i Adam Pielowie – przekazali bochen wypieczony z tegorocznych zbóż na ręce starosty powiatu niżańskiego Roberta Bednarza. Następnie wójtowie, burmistrzowie i parlamentarzyści podzieli się chlebem z uczestnikami dożynek powiatu niżańskiego.

Nie zabrakło podziękowań dla rolników za ich codzienny trud, aby na stołach nie zabrakło chleba.

– Dożynki powiatowe to w polskiej tradycji czas radości i czas podziękowań, Panu Bogu za plony, a ludziom za trud codziennej pracy. Dla społeczności wiejskiej to święto, które jest chyba najważniejsze, to dzień, w którym rolnicy, grupy wieńcowe, koła gospodyń wiejskich, ale też całe społeczeństwo świętują i wyrażają wdzięczność za zebrane polony. Drodzy rolnicy, dożynki są przede wszystkim waszym świętem, to z waszej trudnej i mozolnej pracy korzystamy my wszyscy – mówił Robert Bednarz, starosta powiatu niżańskiego.

Osobista refleksja burmistrza Grochowskiego i list od marszałek Elżbiety Witek

Burmistrz Rudnika nad Sanem Waldemar Grochowski podzielił się osobistą refleksją.

– Kiedy moja Ewunia podaje mi śniadanie, kiedy częstuję się chlebem i smakuję go, chlebem ze smalcem, chlebem z masłem, z serem, dżemem albo z wędliną, to oczami mojej wyobraźni widzę młynarza Tutkę, Roberta Burdzego na swoim polu, nie wiem dlaczego, ale widzę kolegę – wójta Stanisława z Krzeszowa przy jego zwierzętach. To są obrazki, które razem z żywnością, która trafia na nasz stół, wspominam. Wspominam ciężką pracę rolników. Za tę ciężką pracę, za trudne warunki pracy, za życie pełne wyrzeczeń, serdecznie rolnikom dziękuje – powiedział burmistrz Waldemar Grochowski.

Podziękowania dla rolników składał również wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, a poseł Jerzy Paul przeczytał okolicznościowy list od marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Regionalne przysmaki i targi wikliniarskie

Podczas dożynek powiatu niżańskiego w Rudniku nad Sanem na scenie prezentowały się grupy artystyczne z poszczególnych gmin. A pod namiotami stoły uginały się od regionalnego jadła przygotowanego przez panie z kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń.

Nie zabrakło też lokalnych artystów – swoje prace prezentowali między innymi rzeźbiarze Jan Maciej Łyko oraz Stanisław Pałka.

Jak przystało na Polską Stolicę Wikliny, chętni mogli zobaczyć pokaz wyplatania wiklinowych koszy, a w hali sportowej MOSiR odbywały się targi wikliniarskie.