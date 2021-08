W niedzielę, 22 sierpnia, przez malowniczą trasę położoną w gminach Krzeszów i Harasiuki przejedzie wyścig kolarski „BeeActive Race – Krzeszowska Strzała”. Kolarze zmierzą się na dystansie 58 kilometrów (448 m przewyższeń).

Szykuje się wielka gratka dla wszystkich kochających kolarstwo.

– Kolarze mają możliwość zmierzyć się z najbardziej wymagającym i stromym podjazdem w okolicy Krzeszowa, ale nie tylko, ponieważ na tej „ściance” nachylenie sięga do 18%, drugiego takiego podjazdu można szukać w górzystym terenie. Z pewnością spodoba się kibicom, których serdecznie zapraszamy do kibicowania, a i kolarze poczują go bardzo w nogach – informuje Marcin Lipianin, współorganizator wyścigu.

Dodaje, że ten podjazd kolarze będą pokonywać 4 razy, wraz z metą wyścigu, która jest na jego szczycie.

– Dodatkowo runda poprowadzi przez Krzeszów Górny, Hucisko, Kamionkę-Kolonię, na której czeka kolarzy kolejny podjazd. Następnie coś dla fanów zjazdów – krótki zjazd do Rynku w Krzeszowie, gdzie prędkości kolarzy będą przekraczać 60 km/h. Szykuje się mega ściganie, liczny peleton z zawodnikami z całej Polski. Zapraszamy do udziału i kibicowania już w niedzielne popołudnie 22 sierpnia. Start wyścigu o godzinie godzina 13.00 – dodaje Marcin Lipianin.

Kliknij i zobacz którędy przebiega trasa wyścigu BeeActive Race – Krzeszowska Strzała

Szczegółowe informacje na temat wyścigu TUTAJ