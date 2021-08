W sobotę, 21 sierpnia Wichry Rzeczyca Długa rozegrają pierwszy swój ligowy mecz po powrocie do „okręgówki”. Ich rywalem będzie Pogoń Leżajsk. – Wracamy do ligi okręgowej po sześciu latach nieobecności i chcemy zadomowić się w niej na dłużej – mówi trener beniaminka, Damian Tracz.

W inauguracyjnej kolejce Wichry pauzowały, ponieważ ich rywal, Sokół Sokolniki wycofał się z rozgrywek. Pierwszą drużyną, która zweryfikuje umiejętności jedenastki z Rzeczycy Długiej będzie leżajska Pogoń. Ubiegły sezon „piwosze” zakończyli na czwartym miejscu w lidze okręgowej i na pewno będą faworytem sobotniego spotkania, ale w pierwszej kolejce rozczarowali. Przegrali w domu z rezerwą Siarki 0:4.

– To była największa sensacja pierwszej kolejki, ale w przypadku Siarki zawsze trzeba patrzeć na nią z innej nieco perspektywy. Tak naprawdę jej siła uzależniona jest od tego, ilu piłkarzy z pierwszego zespołu wybiegnie na boisko. Pogoń źle zaczęła sezon, ale nie ma to dla nas żadnego znaczenia. To uznana marka w regionie i na pewno będzie faworytem jutrzejszego meczu. Uważam jednak, że stać nas na korzystny wynik. Zdajemy sobie sprawę, że teraz poprzeczka jest zawieszona dużo wyżej, ale z drugiej strony cieszymy się, że będziemy mogli w tym sezonie rywalizować z rezerwami Stali Stalowa Wola, Sokołem Nisko, Unią, Stalą Gorzyce czy Pogonią. Większość naszych zawodników posmakowało już gry „okręgówce” i uważam, że jesteśmy odpowiednio przygotowani do gry w tej klasie rozgrywkowej. I że damy radę – powiedział „Sztafecie” przed pierwszym meczem swojej drużyny, trener Wichrów Damian Tracz.

Latem zespół beniaminka wzmocniło trzech piłkarzy. Mateusz Stelmach wrócił do domu z Olimpii Pysznica, Mariusz Stelmach ze Stali Gorzyce i Adrian Chamera, który reprezentował w ubiegłym sezonie Czarnych Lipa.

2.kolejka, 21 sierpnia: Brzyska Wola – Unia (16), Stal ND – Zdziary (17), Wichry – Pogoń (17), 22 sierpnia: SMS Siarka – Sokół (11), Stal II – Stal Gorzyce (15), Łowisko – Azalia (17), Transdźwig – San (17), SMS Siarka – Sokół (11), pauzuje Olimpia.