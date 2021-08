Trwają przygotowania do tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli dotarł już specjalny stempel, którego odbicie będzie można umieścić na pamiątkę. Przesyłka dotarła do naszej książnicy wprost z kancelarii Prezydenta RP, razem z pamiątkowymi kartkami.

W tym roku lekturą jubileuszowego 10. Narodowego Czytania została „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Zostanie ona przeczytana w MBP w dniu 4 września, miejmy nadzieję, że z udziałem publiczności. Taką dostępną dla wszystkich imprezę przygotowują właśnie pracownicy biblioteki. Kto chciał wziąć w niej udział jako czytający, mógł zgłosić się do biblioteki do 16 sierpnia.

– Dziękujemy wszystkim chętnym za wspaniały odzew. Skład czytających mamy już skompletowany, wybrane zostały sceny do czytania, przygotowywana jest wystawa poświęcona życiu i twórczości Gabrieli Zapolskiej. Wszystkich miłośników literatury serdecznie zapraszamy do biblioteki w pierwszą sobotę września do posłuchania tej niezwykle popularnej i ciągle aktualnej sztuki – mówi Joanna Rybak, kierownik Biblioteki Głównej.

Pieczęć, jaką właśnie otrzymała MBP, będzie jedną z atrakcji Narodowego Czytania. Każdy, kto przyjdzie do biblioteki z własnym egzemplarzem lektury, będzie mógł wbić do niego pamiątkowy stempel.

Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.