Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny czeka na Was do końca września.

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Bramy Ogrodu są otwarte dla gości codziennie, do końca września, od 10:00 do 19:00.

Kiedy wejdzie się do środka i stanie na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można dotrzeć do wielkiej ilości atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty widokowe, plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania ze specjalnych atrakcji zręcznościowych, które można znaleźć w baśniowych krainach, a które wymagają siły i zwinności. Wszystkie one są dostępne w cenie biletu.

Magiczne Ogrody zapraszają do pięciu restauracji i ogródków restauracyjnych, a na kierowców czeka blisko 2 tysiące miejsc na bezpłatnych parkingach.

Baśń przenika

Wszyscy, niezależnie od wieku lubimy magię, iluzje, czary. Lubimy oderwać się od normalności i zanurzyć w czymś co niezwykłe. Dlatego czytamy książki, chodzimy do teatru czy kina. Być może baśń jest wszędzie, ale bez wątpienia jest w Magicznych Ogrodach. Ulegają jej Babcie, Rodzice i Wnuki. Spacerując po ogrodowych alejkach, poznają coraz większe fragmenty autorskiej baśni Magicznych Ogrodów a wraz z nimi jej wyjątkowych bohaterów, których spotkać możemy tylko tu. I tylko tu połączenie tej opowieści z niezwykłą roślinnością, powoduje że czujemy się po prostu dobrze, a spora część gości wspaniale, co powoduje, że wracają do janowieckiego parku, niektórzy nawet kilka razy w sezonie. Dzieje się tak między innymi dlatego, że dorośli odkrywają w sobie dziecko, a dzieci i młodzież wiedzą, że w baśni wszystko jest możliwe a jej bohaterowie są atrakcyjni i mają niezwykłe zdolności. Bulwiaki, Mordole, Robanki, Wróżki Smużki od wielu już lat stają się treścią obrazków tworzonych przez małych rysowników. W ten sposób baśń przenika do rzeczywistości i sprawia, że życie staje się barwniejsze.

W magicznym świecie radości i zabawy

W nadchodzący weekend 21 i 22 sierpnia w świat radości i zabawy przeniesie wszystkich Bill Bombadill! Ten nietuzinkowy ulubieniec wszystkich dzieci zaprosi do swojego świata akrobatycznych popisów, żonglerki, pantomimy oraz przezabawnych gagów. Ten niezwykły przepełniony zabawą spektakl, jest prawdziwą eksplozją radości!. Kulminacyjnym wydarzeniem tego pokazu będzie salto mortale! Czy po raz kolejny uda się Bill Bombadillowi wykonać ten bardzo skomplikowany numer? Będzie można to zobaczyć na własne oczy na Dziedzińcu, godz. 13:20 i 16:20.

O godz. 13:00 i 16:00 na Dziedzińcu Mordole zaproszą wszystkie dzieci i dorosłych do zatańczenia mordolowej zumby, a wszystkiemu akompaniować będzie smoczy bęben.

Na Scenie w Drzewach w sobotę o godz. 12:30 i 14:30 w swoją orientalną podróż zabierze was czarodziejka Bari-ba-ba, która wydobędzie nietypowe dźwięki z jeszcze bardziej nietypowych instrumentów, jak dzwoneczki koshi, kalimba, tang drum, hand pan, czy djembe. Spotkanie z czarodziejką Bari-ba-ba to nietuzinkowa podróż przez świat dźwięków, tańca i ekologicznych leśnych opowieści.

W niedzielę w tym samym miejscu odbędzie się koncert Zespołu Niespokojnych Stóp (godz. 12:00 i 17:00). Ten młody, dynamiczny zespół zadba o to aby każdemu stopy oderwały się od ziemi, a uśmiech na długo zagości na Waszych twarzach 🙂

Dodatkowo o każdej równej godzinie warto pojawić się na Dziedzińcu, w Krasnoludzkim Grodzie i Zamku Wróżek. W Magicznych Ogrodach będzie się działo 🙂

