Pięcioro lekkoatletów z klubów województwa podkarpackiego wystąpiło w reprezentacji Polski w międzypaństwowym meczu U-18 w Brnie. Rywalami byli Czesi, Słowacy i Węgrzy. W konkursie rzutu młotem trzecie miejsce zajął Alan Witas ze Sparty Stalowa Wola.

Podopieczny trenera Pawła Drapały oddał rzut na odległość 67,84 m. To nowy rekord życiowy młociarza pochodzącego z Niska. Dwa tygodnie wcześniej wywalczył on mistrzostwo Polski juniorów do lat 18 we Włocławku, wygrywając wynikiem 67,63.

Agata Puzio ze Stali Nowa Dęba była druga na 400 m (55,66), Maria Duszkiewicz ze Stali Mielec zajęła trzecie miejsce w rzucie młotem (56,50), Jakub Róg (Stal Mielec) uzyskał trzecia odległość w trójskoku (14,12), a Kacper Gołąbek był czwarty w chodzie na 5 km (24:31,16).

Mecz zakończył się zwycięstwem Polaków.