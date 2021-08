15 sierpnia, dziesiątki artystów i tysiące mieszkańców Stalowej Woli zebrało się, by w święto Matki Boskiej Zielnej wyśpiewać Panu chwałę. Wszystko za sprawą koncertu “Stalowa Wola Jednego Serca”.

Jednego Serca Jednego Ducha to największy koncert muzyki chrześcijańskiej w Europie. Co roku przyciąga 30-40 tysięcy widzów. Pomysłodawcą koncertu jest Jan Budziaszek – perkusista legendarnego zespołu Skaldowie. Koncert odbywa się co roku w Boże Ciało w Rzeszowie. Tym razem jednak nie w Rzeszowie, ale w Stalowej Woli, miało miejsce to wyjątkowe wydarzenie.

Od godziny 16 do 23 komunikacja miejska w Stalowej Woli kursowała za darmo. Uruchomiono także dodatkową, bezpłatną linię autobusową, która dowoziła chętnych na miejsce. Zmotoryzowani uczestnicy wydarzenia mogli zostawić swoje pojazdy na wyznaczonym parkingu przed Centrum Handlowym VIVO! i dojechać na miejsce autobusem MZK. Te wszystkie udogodnienia i wyjątkowa muzyka przyciągnęły więc tłumy mieszkańców miasta i okolic.

– Dziękuję za to, jak dzisiaj tutaj wygląda Stalowa Wola, dziękuję wszystkim tym, którzy do nas przyjechali. Nie będę ukrywał wzruszenia, bo dla prezydenta miasta nie może być nic piękniejszego jak wspólnota jedności, której tak bardzo potrzebujemy w naszych rodzinach, w naszym mieście, w naszej Ojczyźnie. Wspólnie na tym placu, ale również wszyscy ci, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji Trwam, prośmy o taką jedność, o jedno serce, bo wtedy zawsze będzie zwyciężała wiara, nadzieja i miłość. Dziękuję wszystkim, że jesteście z nami – mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Na Błoniach Nadsańskich wystąpiło siedemdziesięciu chórzystów, kilkudziesięciu wokalistów i tyle samo muzyków, którzy przyjechali z różnych zakątków kraju. Widowisko poprowadził Jan Budziaszek, a dyrygował Hubert Kowalski.

Organizatorami koncertu „Stalowa Wola Jednego Serca” byli: J.E. Bp. Krzysztof Nitkiewicz Biskup Sandomierski, Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli i Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha.