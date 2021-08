Na jednej ze ścian Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie powstał mural odwzorowujący rzeźbę „Mściciel” Andrzeja Pityńskiego. Jego uroczyste odsłonięcie, które było zarazem inauguracją działalności Fundacji Patriotycznej im. Andrzeja Pityńskiego, odbyło się w niedzielę, 15 sierpnia.

Ulanowski mural powstał w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej „Mur, ale historia Wojska Polskiego”, a wykonali go częstochowianin Michał Czerko i pochodzący z Rudnika nad Sanem Michał Mach. Uroczyste odsłonięcie muralu zorganizowano 15 sierpnia, a więc w święto Wojska Polskiego. Uczestniczyli w nim: wicestarosta niżański Adam Mach, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego Magdalena Hasiak, burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej prof. Jan Draus, regionalista i przyjaciel Andrzeja Pityńskiego Dionizy Garbacz oraz dr Witold Zych autor książki o mistrzu Pityńskim. Nie zabrakło też żołnierzy z 16. Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku, członków Bractwa Flisackiego pw. św. Barbary w Ulanowie oraz harcerzy z drużyny „Eldorado”. Licznie przybyli też mieszkańcy Ulanowa.

Ulanów pamięta o mistrzu Pityńskim

– Mistrz Andrzej Pityński to człowiek, którego postawa jest wzorem dla nas wszystkich – podkreślał podczas uroczystości Stanisław Garbacz. – Swojemu rodzinnemu miastu przekazał bezcenne skarby. Mam na myśli nie tylko rzeźby, medale, rysunki i pamiątki historyczne dzięki którym powołaliśmy muzeum jego imienia. Andrzej całym swoim życiem dał nam wspaniałą lekcję pamięci, patriotyzmu, szacunku dla tradycji i związanych z nimi wartości. Drogi Andrzeju jestem przekonany, że tak jak ty nigdy nie zapomniałeś o swoim Ulanowie, tak Ulanów nigdy nie zapomni o swoim wybitnym synu.

Wybrali “Mściciela”

Mural to pierwszy projekt, który zrealizuje Fundacja Patriotyczna im. Andrzeja Pityńskiego. Odwzorowuje on rzeźbę Andrzeja Pityńskiego znaną pod nazwami „Mściciel” lub „Husarz”. Dzieło powstało w 1988 roku i znajduje się na Cmentarzu Weteranów Armii Polskiej w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown w Pensylwanii. To monumentalna rzeźba o wysokości 10 metrów wykonana w brązie. Przedstawia klęczącego na jedno kolano rycerza w zbroi husarskiej wspartego o rękojeść miecza. Symbolika dzieła nawiązuje do podhalańskiej legendy o śpiącym w górach rycerzu, którego przebudzenie przyniesie Polsce wolność.

O powstaniu muralu i działalności Fundacji Patriotycznej im. Andrzeja Pityńskiego mówiła jej prezes Grażyna Pityńska – Kumik. – Fundacja Patriotyczna przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej pragnie zaprezentować mural „Mściciel” wzorowany na pomniku o tym samym tytule dłuta Andrzeja Pityńskiego. Dzieło powstało celem upamiętnienia twórczości artysty w jego rodzinnym mieście i poprzez nią przybliżenia wartości patriotycznych młodemu pokoleniu Polaków. Mural jest wizualizacją monumentalnego pomnika „Mściciel” na tle biało czerwonej flagi Polski. Znajduje się na nim również logo Ministerstwa Obrony Narodowej – wyjaśnia Grażyna Pityńska – Kumik. – Symbolika dzieła oparta jest na podhalańskiej legendzie o śpiącym w górach rycerzu, którego przebudzenie przyniesie Polsce wolność. Ekspresja, siła i ładunek patriotyczny bijący z postaci rycerza przywołują symboliczny gest przysięgi składanej na wierność ojczyźnie, a jednocześnie modlitwę nad grobami poległych towarzyszy broni.