Nie było żadnych niespodzianek w meczach otwierających ligowy sezon w stalowowolskiej A klasie. Wysokie zwycięstwa zanotowały drużyny, które spadły z „okręgówki”, a które wymienia się teraz, jako głównych kandydatów do awansu, czyli Jeziorak i Słowianin.

W drużynie z Grębowa doszło do sporych zmian kadrowych. Nowi zawodnicy, a jest ich dziewięciu, mają odmienić oblicze zespołu i doprowadzić w końcu do tego, by Słowianin na dobre w końcu zadomowił się w lidze okręgowej.

W Jezioraku nastąpiła zmiana trenera. Został nim były piłkarz Stali Stalowa Wola, później przez wiele lat Sokoła Nisko, a w ostatnim sezonie Sokoła Kamień, Grzegorz Woźniak. Będzie on pełnił obowiązki trenera i zawodnika. Już w pierwszym meczu w Żabnie, wygranym przez jedenastkę z Chwałowic 5:1, wpisał się na listę strzelców.

Wyniki 1. kolejki I grupy: Grupa I: Słowianin Grębów – Wspólnota Serbinów 5:0 (2:0) Gąsiorowski 2, Hajduk, Kułaczkowski, Dziura, KS Kopcie – Strzelec Dąbrowica 2:1 (1:1), Dziuba 2 – Kopeć, OKS Wielowieś – Czarni Lipa 3:0 (0:0), Kępa, Skuza, Mierzejewski, Unia Skowierzyn – Wisan Skopanie 1:5 (0:4), Wolak – Lis 3, Furdyna 2, Bukowa Jastkowice – San Wrzawy 2:4 (), LZS Żabno – Jeziorak Chwałowice 1:5 (0:3), Pęzioł – Kurkiewicz 2, Skwara, Środek, Woźniak, Junior Zakrzów – LZS Wola Rzeczycka 1:3 (1:1), Brożyna – Nietoperz 2, Chamot.

2.kolejka, 21 sierpnia: Wisan – Słowianin (17), 22 sierpnia: Czarni – Junior (13), Jeziorak – Wspólnota, San – Żabno, Wola Rzeczycka – Bukowa, Unia – Kopcie, Strzelec – OKS (wszystkie mecze o 17).