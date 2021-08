2 mężczyzn zostało zatrzymanych w Koziarni koło Krzeszowa. W samochodzie na starogardzkich numerach rejestracyjnych policjanci znaleźli narkotyki. Jeden z mężczyzn przyznał się do ich posiadania i poddał dobrowolnie karze.

We wtorek po południu uwagę patrolu przykuło osobowe audi zaparkowane na poboczu drogi w Koziarni. Wewnątrz pojazdu znajdowało się dwóch mężczyzn.

Proszek, susz i lufki

– Policjanci mieli problem z nawiązaniem kontaktu z mężczyzną, siedzącym na miejscu kierowcy. Funkcjonariusze podejrzewali, że może to mieć związek z substancjami zabronionymi, co się potwierdziło podczas przeszukania pojazdu – informuje niżańska policja.

W schowku lewych przednich drzwi, znaleziono saszetkę, a w niej – w foliowym zawiniątku żółty proszek, woreczek z suszem oraz dwie szklane lufki. Obaj mieszkańcy Starogardu Szczecińskiego zostali zatrzymani pod zarzutem łamania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Badanie wykazało, że to amfetamina

W trakcie prowadzonych czynności, jeden z mężczyzn przyznał się do posiadania znalezionych substancji, jak się okazało, w przeszłości był już karany za posiadanie narkotyków.

Wstępne badanie potwierdziło, że jedna z substancji to amfetamina o wadze 9,58 g. Zabezpieczone substancje zostały wysłane do szczegółowej analizy. W trakcie przesłuchania 28-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu i poddał dobrowolnie karze.