13 sierpnia nieopodal rynku w Krzeszowie, zainaugurowano rozpoczęcie prac przy budowie ronda, które usprawni układ komunikacyjny w tej miejscowości.

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów, która będzie polegać na budowie skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1069R oraz budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej.

O realizację tego przedsięwzięcia od wielu lat zabiegała gmina Krzeszów, na czele z wójtem Stanisławem Nowakowskim.

– W tym momencie spełnia się moje wielkie marzenie. Gdy w 2002 roku zostałem wójtem, w pierwszej kolejności myślałem o przebudowie rynku w Krzeszowie. Chcę zwrócić uwagę na przykład na problem jaki mają tu kierowcy samochodów ciężarowych, którzy z drogi wojewódzkiej nie mogą wjechać na drogę powiatową. Brakuje tu też przejść dla pieszych. Te moje starania trwały długo, jednak dzisiaj inaugurujemy rozpoczęcie robót budowlanych. Warto było więc czekać, żeby ten sen mógł się spełnić – mówił wójt Krzeszowa.

Budowa ronda wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa w ruchu oraz usprawni i przyspieszy jazdę kierowcom.

– Ronda to te rozwiązania komunikacyjne, które są najbezpieczniejsze. Powodują uspokojenie ruchu. Jednym zdaniem można więc powiedzieć, że dzięki budowie tego ronda, tutaj w Krzeszowie, będzie bezpieczniej. Widzimy jak duży ruch generuje droga wojewódzka, i to kłopot dla kierowców, ale po zakończeniu tej inwestycji, będziemy mieli do czynienia z bardzo sprawnym i przede wszystkim bezpiecznym układem komunikacyjnym w tej miejscowości – mówił obecny podczas konferencji sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

W ramach planowanej inwestycji, do końca bieżącego roku powstanie rondo o średnicy 30 m wraz z pierścieniem wewnętrznym wykonanym z kostki granitowej. Za jego budowę odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie.

– Oprócz budowy samego ronda planowana jest przebudowa całej infrastruktury ziemnej jak: sieci teletechnicze, wodociągowe, kanalizacja deszczowa. Powstanie też cała infrastruktura drogowa: nowe chodniki, ścieżki rowerowe, jezdnie wokół ronda, także na pewno poprawi się znacznie bezpieczeństwo w tej części miejscowości – mówił kierownik budowy Jerzy Cieślicki.

Prace budowlane łącznie z odszkodowaniami za nieruchomości wyniosą blisko 4 mln 200 tys. złotych, z czego 2 miliony pochodzą z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Sama budowa ronda pochłonie 3 mln 600 tys. złotych.