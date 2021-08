Spotkaniem Stali Gorzyce z Transdźwigiem Stale zainauguruje ligowy sezon stalowowolska „okręgówka” (sobota, 14 sierpnia, g.11). W 1. kolejce najciekawiej zapowiada się mecz w Nisku pomiędzy Sokołem i Stalą II Stalowa Wola.

Ten mecz także odbędzie się w sobotę o godzinie 17. W ubiegłym sezonie obydwie drużyny występowały w IV lidze podkarpackiej. Sokół niemalże do końca rozgrywek bronił się przed degradacja, ale przegrał walkę i znalazł się szczebel niżej. Czy tylko na rok? Taką nadzieję mają w Nisku wszyscy: kibice, zarząd klubu oraz trenerzy i piłkarze.

Latem doszło w Sokole do sporych zmian kadrowych. z drużyny odeszli: Stanisław Wierzgacz i Dawid Drozd (bramkarze), Mateusz Szpyra, Kamil Wojtak, Patryk Tetlak, Dawid Stypa, Jakub Przepłata, Michał Nawrocki, Wojciech Soboń, Piotr Szewczyk, Michał Stelmach.

W ich miejsce zatrudniono: trzech wychowanków Stali Stalowa Wola, którzy ukończyli wiek juniora, a nie znaleźli uznania w oczach nowego trenera Stali: Kacper Moskal (pomocnik), Filip Moskal (bramkarz), Tymoteusz Buczek (obrońca) oraz Jakub Janczyk (pomocnik, Siarka), Damian Oleksak (pomocnik, Retman), Piotr Młynarczyk (napastnik, Olimpia Pysznica) i Michał Serafin, który miał dwuletnią przerwę z futbolem, ale jak pokazały mecze sparingowe, wciąż potrafi być groźny pod bramką rywala. Kibice Sokoła dobrze pamiętają, jak ważną rolę pełnił w ich zespole przez wiele sezonów i ile goli było jego autorstwa i przy ilu asystował.

– Cieszę się, że Michał wrócił do gry i bardzo na niego liczę. Na jego doświadczenie i jego umiejętności, bo są one wciąż spore, jak na tę ligę – mówi trener Sokoła, Paweł Wtorek. – Dużą nadzieję wiążę także z grą Piotrka Młynarczyka. Ta dwójka, plus obydwaj Jackowie, Maciorowski i Stępień, a także „Tabaczka” i będący w bardzo dobrej dyspozycji Damian Juda, powinni stanowić o naszej sile. Generalnie zadowolony jestem ze zmian, a najbardziej z tego, że w drużynie panuje świetna atmosfera.

A jak dzień przed meczem wygląda sytuacja w Stali II Stalowa Wola. Podobnie, jak przed rokiem, czyli jest jedną wielką niewiadomą. Kto wybiegnie w Nisku na boisko?

– Nic się w tej materii nie zmieniło. Zagrają juniorzy oraz ci piłkarze z szerokiej kadry pierwszego zespołu, którzy nie znajdą się w autokarze jadącym do Dębicy, na mecz w Wisłoką – mówi opiekun drugiej drużyny Stali Stalowa Wola, Sławomir Adamus.

Mecze 1. kolejki:

14 sierpnia (sobota): Stal Gorzyce – Transdźwig (11), Zdziary – Brzyska Wola (12), Unia Nowa Sarzyna – Olimpia Pysznica (14), Wichry Rzeczyca Długa – Sokół Sokolniki (17), Sokół Nisko – Stal II Stalowa Wola (17), Pogoń Leżajsk – Siarka Ii (17.30), 15 sierpnia (niedziela): Azalia Wola Zarczycka – Stal Nowa Dęba (14), San Kłyżów – Łowisko (18)