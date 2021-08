Karpaty Krosno będą pierwszym rywalem Sokoła Kamień w rozgrywkach czwartej ligi podkarpackiej. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 15 czerwca (godz. 17), a jego gospodarzem będzie beniaminek z Kamienia.

W ubiegłym sezonie Karpaty przez długi czas liczyły się w walce o awans. Dopiero w drugiej połowie wiosennej rundy odpadły z rywalizacji.

– Myślę, że to jeden z głównych faworytów do mistrzostwa czwartej ligi – mówi trener Sokoła Kamień, Marek Kusiak. – To widac po ich okresie przygotowawczym, że szykują się do walki o najwyższe cele. Ostatnio cała drużyna miała robione testy motoryczne, próbę mocy nóg, pomiary BMI, 5-10-30 i test wytrzymałości. Nieźle, jak na czwartą ligę (śmiech).

W okresie przygotowawczym Karpaty rozegrały sześć meczów kontrolnych oraz jeden pucharowy, gromiąc w nim GKS Team 17 Szebnie 11:0! Dwie bramki zdobył nowy nabytek tej drużyny, były napastnik Stali Stalowa Wola, Tomasz Płonka.

W niedzielę „Płona” będzie miał okazję spotkać się ze swoimi niedawnymi kolegami ze Stali, z którym występował w jednej drużynie w ubiegłym sezonie, z Michałem Mistrzykiem i Maciejem Siudakiem, którzy doszli niedawno do zespołu Sokoła.