– Albo poszukasz sobie nowy klub, do którego zostaniesz wypożyczony, albo zostaniesz w Stali Stalowa Wola, ale na grę w pierwszej drużynie nie masz co liczyć. Jedynie w rezerwach – to kilka dni temu usłyszał w pokoju prezesa Stali Stalowa Wola, 20-letni Gwinejczyk z polskim paszportem, Aboubacar Condé, który trafił do „Stalówki” zimą, przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2020/21.

– Taka była decyzja sztabu szkoleniowego – mówi prezes Stali PSA, Grzegorz Czajka. – Trenerzy nie widzą Abu w meczowej osiemnastce i stąd pomysł, żeby na jakiś czas zmienił otoczenie. Żeby sprawa była jast: to nie jest tak, że ktoś go na siłę wygania ze Stali – cały czas jest naszym zawodnikiem – ale jeżeli miałby grać jedynie w rezerwach, to chyba rozsądniej będzie wypożyczyć go do klubu występującego na wyższym poziomie rozgrywkowym, niż okręgówka.

Przypomnijmy, że w podobnej sytuacji znaleźli się, Michał Mistrzyk i Przemysław Stelmach. „Mistrzu” postanowił rozwiązać kontrakt ze Stalą i związał się z czwartoligowym Sokołem Kamień, a Stelmach został wypożyczony na pół roku do ligowego rywala Stali, ŁKS-u Łagów.