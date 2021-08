Narodowy Spis Powszechny potrwa do 30 września. W tym celu, na terenie miasta i przy okazji różnych wydarzeń utworzone zostaną specjalne punkty spisowe:

– 13 sierpnia br. od godz. 8.30 do 13.30 w okolicach hali targowej w Stalowej Woli (parking) SPISO-BUS – pracownicy Głównego Urzędy Statystycznego w Rzeszowie,

– 14 sierpnia br. (w każdą sobotę do końca września br.) od godz. 8.00 do 12.30 , hala owocowo-warzywna „Zieleniak” w Stalowej Woli – rachmistrze spisowi,

– 15 sierpnia br. od godz. 12.00 na Placu Piłsudskiego podczas Stalowowolskich Obchodów Święta Wojska Polskiego – rachmistrze spisowi,

– 20 sierpnia br. od godz. 16.00 Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej ul. Hutnicza 10A w Stalowej Woli, podczas Charytatywnego Pikniku Rodzinnego dla Dzieci z Podleśnej – rachmistrze spisowi,

– 22 sierpnia br. od godz. 8.00 do 13.00 Rozwadowski Targ Staroci w Stalowej Woli (parking ul. Grunwaldzka za kościołem pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie) – rachmistrze spisowi.

Jednocześnie informujemy, że nadal działa punkt spisowy rachmistrza w pokoju nr 31, w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 (czynny w godz. od 7.00 do 15.30), równocześnie pod nr telefonu 604 082 250 dyżur pełnią pracownicy Gminnego Biura Spisowego Stalowej Woli, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00, gdzie można zadzwonić i umówić się na spotkanie z rachmistrzem.

Zważywszy na niewielkie zainteresowanie mieszkańców Stalowej Woli, zlikwidowany zostaje punkt spisowy w holu budynku Urzędu Miasta w Stalowej Woli przy ul. Wolności 7, działający od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 do 19.00.

W związku z małym odsetkiem osób spisanych – zaledwie 43 %, prosimy mieszkańców Stalowej Woli o mobilizacje i skorzystanie z przedstawionych propozycji.