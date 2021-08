Zwycięstwem lidera klasyfikacji generalnej Joao Almeidy zakończył się 4. etap Tour de Pologne z Tarnowa do Bukowiny. Wcześniej Portugalczyk triumfował w drugim etapie z Zamościa do Przemyśla. Maciej Paterski z Voster ATS Team Stalowa Wola ukończył ostatni etap na miejscu 47, ze stratą do zwycięzcy 1 minutę 7 sekund, a Patryk Stosz był 65 (4:22)