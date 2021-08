Na jednej ze ścian Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie powstał mural odwzorowujący rzeźbę „Mściciel” Andrzeja Pityńskiego. Jego uroczyste odsłonięcie, które jest zarazem inauguracją działalności Fundacji Patriotycznej im. Andrzeja Pityńskiego, odbędzie się w niedzielę, 15 sierpnia.

Mural to pierwszy projekt, który zrealizuje Fundacja Patriotyczna im. Andrzeja Pityńskiego. Odwzorowuje on rzeźbę Andrzeja Pityńskiego znaną pod nazwami „Mściciel” lub „Husarz”. Dzieło powstało w 1988 roku i znajduje się na Cmentarzu Weteranów Armii Polskiej w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown w Pensylwanii. To monumentalna rzeźba o wysokości 10 metrów wykonana w brązie. Przedstawia klęczącego na jedno kolano rycerza w zbroi husarskiej wspartego o rękojeść miecza. Symbolika dzieła nawiązuje do podhalańskiej legendy o śpiącym w górach rycerzu, którego przebudzenie przyniesie Polsce wolność.

Ulanowski mural powstanie w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej „Mur, ale historia Wojska Polskiego”. W jego ramach w całej Polsce powstają murale, które mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny.

A oto szczegółowy program uroczystości:

11.00 – uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Ulanowie,

12.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem papieża świętego Jana Pawła II,

12.30 – przywianie gości i ceremonia odsłonięcia muralu przy Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie

– występ młodzieży z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ulanowie,

– wspomnienie o śp. artyście rzeźbiarzu Andrzeju Pityńskim: Dionizy Garbacz, dr Witold Zych,

– występ Chóru Ulanowskiego cz. I,

– wykład dr Mirosława Surdeja – historyka Instytutu Pamięci Narodowej „Okręg Rzeszowski Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944 – 1947” połączony z prezentacją,

– występ Chóru Ulanowskiego cz. II,

– wykład „Husaria Polska” Waldemar Kokoszka

– grochówka wojskowa,

– wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych,

– zwiedzanie Muzeum Andrzeja Pityńskiego,

– pokaz filmu o artyście Andrzeju Pityńskim.