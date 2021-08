Rekordowa ilość 1937 zawodniczek i zawodników stanęło na starcie kolarskiego Tour de Pologne Amatorów – memoriale Ryszarda Szurkowskiego w Arłamowie. Wśród nich piątka kolarzy Sokoła Stalowa Wola: Ryszard Naja, Krzysztof Polak, Paweł Ciołkosz, Tomasz Brodziak, Andrzej Czapla.

Tour de Pologne Amatorów to największa impreza kolarska dla amatorów, towarzysząca od 2010 roku wyścigowi Tour de Pologne. O wyjątkowości tego wyścigu najlepiej świadczy fakt, iż kolarze amatorzy mogą rywalizować na fragmencie tej samej trasy, którą pokonują zawodowcy rywalizujący w Tour de Pologne UCI World Tour.

W tym roku organizatorzy postanowili przeprowadzić wyścig po bieszczadzkich szosach, ze startem i metą w Arłamowie. Uczestnicy zmagań mieli do pokonania trasę o długości około 75 km. W powszechnej opinii uczestników touru, w odróżnieniu do poprzednich edycji, tegoroczna trasa była dużo bardziej skomplikowana. Bardzo trudna technicznie. Obfitująca w częste podjazdy, zjazdy, odcinki płaskie o mniejszym i większym nachyleniu.

Po starcie i po dojeździe do Huwnik, kolarze dwa razy pokonali malowniczą 23 km pętlę z dość wymagającym podjazdem w Kalwarii Pacławskiej i wracali z powrotem w kierunku Arłamowa.

– Nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że była to karkołomna i niebezpieczna trasa, z którą wielu uczestników miało olbrzymie problemy. Dochodziło do kraks, upadków. Pełno roboty miały służby medyczne, dwukrotnie wołano helikopter do pomocy. Naprawdę trzeba było mieć spore umiejętności techniczne, aby dotrzeć do mety cały i zdrowy. Mnie się udało i z tego jestem zadowolony najbardziej – powiedział „Sztafecie”, Ryszard Naja z KS Sokół Stalowa Wola, który w swojej kategorii wiekowej M-7 zajął ósme miejsce. Pierwszy był Józef Majdański z Rzeszowa, czas 3:05,09. Czołowe rolę odgrywali utytułowani zawodnicy i zawodniczki, od lat odnoszący sukcesy w wyścigach krajowych i międzynarodowych.

Klasyfikacje open wygrał Adam Adamkiewicz, który na co dzień pełni służbę w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 9 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z czasem 2:04:37). Drugi był Piotr Tomana ze Swoszowic, a trzeci Damian Bartoszek z Katowic. Wśród pań triumfowała Kamila Wójcikiewicz z Kostrzyna, druga Angelika Tlołka z Jastrzębia-Zdroju, a trzecia była Anna Sadowska z Warszawy.