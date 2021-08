W miniony weekend rozegrano mecze I rundy Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Stalowa Wola. Niespodzianek większych nie było, może poza zwycięstwem Juniora Zakrzów nad rezerwami tarnobrzeskiej Siarki. Z rozgrywek Pucharu Polski wycofał się zespół Stali II Stalowa Wola.

Aż jedenaście goli oglądali piłkarscy kibice w derbach Niska. Beniaminek A-klasy LZS Podwolina podejmował spadkowicza z czwartej ligi, Sokoła Nisko. Jeszcze się dobrze widownia nie rozgościła na stadionie, a goście już wygrywali 2:0. Za chwilę Damian Juda cieszył się z hat-tricka. Czwartą bramkę dla Sokoła zdobył Piotr Młynarczyk, który w ubiegłym sezonie był grającym trenerem Olimpii Pysznica. Także piąte trafienie było dziełem nowego nabytku Sokoła. Nowego, ale doskonale znanego niżańskim kibiców. Mowa o Michale Serafinie, który powrócił do gry po dwuletnim rozbracie z piłką. Ponadto w jedenastce trenera Pawła Wtorka wystąpiło dwóch piłkarzy pozyskanych ze Stali Stalowa Wola: Tymoteusz Buczek i Filip Moskal. W ubiegłym sezonie Obydwaj należeli do najlepszych zawodników w zespole juniorów Stali i czwartoligowych rezerwach. Ta dwójka plus Młynarczyk z Serafinem powinni stanowić duże wzmocnienie Sokoła, który zainauguruje ligowy sezon w najbliższą sobotę, a jego rywalem będą rezerwy „Stalówki”.

LZS PODWOLINA – SOKÓŁ NISKO 3:8 (1:5)

0-1 Juda (3), 0-2 Juda (7), 0-3 Juda (18), 0-4 Młynarczyk (32), 1-4 Madej (35), 1-5 Serafin (38), 2-5 Godecki (54), 2-6 Juda (65), 2-7 Serafin (67), 3-7 Chmiel (81), 3-8 Stępień (90)

PODWOLINA: Penc – Pałka, Madej, Łepski (70 Majka), Drelich (65 Bąk) – Erdzik, Cholewa, Siembida (80 Wołosiewicz), Godecki, Piędel (65 Wolski) – Chmiel (80 Wójcik).

SOKÓŁ: Stróż – Tabaka, Stępień, Drelich, Buczek (46 Kloc) – Młynarczyk, Moskal, Dziopak, Tur (46 Maciorowski) – Serafin, Juda.

Sędziował Okleciński (Tarnobrzeg).

Pozostałe wyniki I rundy:

KS Wydrza – Słowianin Grębów 0:6 (0:1), Orzeł Biedaczów – Brzyska Wola 0:1 (0:1), Truck Kotowa Wola – San Kłyżów 2:6 (0:3), Samtel Zbydniów – Sanna Zaklików 3:0 v.o. (drużyna Sanny nie przyjechała na mecz), Victoria Giedlarowa – Jutrzenka Kopki 1:2 (1:1), Orzeł Rudnik nad Sanem – LZS Zdziary 0:3 (0:2), Płomień Trześń – Unia Nowa Sarzyna 0:11 (0:6) – pierwotnie rywalem Płomienia miał być zespół Stali II Stalowa Wola, Górnovia Górno – Pogoń Leżajsk 1:3 (1:2), Huragan Zdziechowice – Jeziorak Chwałowice 1:3 (1:0), Herosi Krzaki-Słomiana – LZS Żabno 0:4 (0:4), LZS Jadachy – Transdźwig Stale 1:5 (1:1), LZS Turbia – Olimpia Pysznica 0:6 (0:4), Łęg Stany – Stal Nowa Dęba 2:2 (2:0), rzuty karne 2:3, Wisan Skopanie – Stal Gorzyce 0:5 (0:2), Junior Zakrzów – Siarka II 2:0 (0:0), Advit Łętownia – KS Jarocin 5:6 (4:3), KS Łukowa – Retman Ulanów 5:1 (3:0), Unia Skowierzyn – Czarni Lipa 5:4 (3:1), San Stalowa Wola – Tanew Wólka Tanewska 5:2 (2:1), spotkanie Sparta Jeżowe – KS Łukasza Kościelskiego Stalowa Wola rozegrane zostanie w najbliższą środę, 11 sierpnia.