W ramach Tour de Pologne Amatorów – memoriale Ryszarda Szurkowskiego rozegrano Mistrzostwa Polski Policji w kolarstwie szosowym. Po raz trzeci w swojej karierze na najwyższym stopniu podium stanął stalowowolski policjant, założyciel zawodowej kolarskiej grupy Voster ATS, Krzysztof Parma.

W tym roku rywalizacja rozpoczynała się i kończyła przy Hotelu Arłamów. Kolarze mieli do pokonania około 80 km. Krzysztof Parma zaatakował podczas drugiego podjazdu w Kalwarii Pacławskiej i samotnie wjechał na metę z przewagą czterech minut nad następnym zawodnikiem.

– To był bardzo specyficzny wyścig, choćby z racji tego, że na starcie Tour de Pologne Amatorów stanęło w tym roku ponad 1800 zawodników. Byliśmy puszczani grupami w odstępach czasowych. Policjanci stanowili jedną grupę, składająca się z blisko 60 zawodników. Na trasie musiałem zachowywać się inaczej niż w klasycznym wyścigu zawodowców. Od początku do końca musiałem liczyć tylko i wyłącznie na siebie – powiedział nam Krzysztof Parma, najbardziej utytułowany kolarsko policjant w Polsce. W czterech do tej pory rozegranych Mistrzostwach Polski Policji w kolarstwie szosowym, trzykrotnie odbierał złoty medal, a raz był drugi.