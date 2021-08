9 sierpnia ogłoszono Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Dzień później wiceminister infrastruktury Rafała Weber na konferencji w Stalowej Woli opowiadał o jego szczegółach i inwestycjach, które będą miały znaczący wpływ na rozwój naszego regionu. Chodzi o budowę drogi ekspresowej S74 oraz rozbudowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Sokołów Małopolski Północ-Jasionka (dobudowa drugiej jezdni).

Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt nowego programu drogowego, w którym została zaprezentowana lista inwestycji na drogach krajowych zaplanowanych przez rząd do realizacji w rozpoczętej III dekadzie XXI w. Ponad 2,5 tys. km nowych dróg szybkiego ruchu, dokończenie trwających inwestycji na prawie 4 tys. km, pełna sieć dróg autostrad i dróg ekspresowych – to założenia Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Komunikacyjny rozwój dla regionu

– Wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim i Andrzejem Adamczykiem, ministrem infrastruktury mieliśmy ogromną przyjemność ogłosić wielki, niespotykany jak dotąd jeżeli chodzi o skalę zaangażowania finansowego, ale również rzeczowego Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych. Program jest częścią Polskiego Ładu, czyli wielkiego programu gospodarczego i społecznego, którego celem jest takie po pandemiczne odbicie się i pokazanie wielkiej ofensywy inwestycyjnej, ale także wielkiej ofensywy prawnej mającej na celu podniesienie jakości życia niemalże wszystkich grup społecznych i zawodowych w naszym kraju. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych o wartości 292 miliardów złotych wyznacza nowe cele inwestycyjne, jeżeli chodzi o sieć dróg szybkiego ruchu. A także zabezpiecza na realizację tych celów, konkretne środki finansowe. W przypadku Stalowej Woli naszego powiatu, a także powiatu tarnobrzeskiego, sandomierskiego, taką strategiczną inwestycją, która w ramach Polskiego Ładu uzyskała dofinansowanie i będzie realizowana jest droga ekspresowa S74. To jest ta droga, która otworzy nowe możliwości inwestycyjne Stalowej Woli i całego północnego Podkarpacia – mówił Rafał Weber. Na budowę odcinka Opatów – Nisko liczącego pond 70 km, za realizację którego odpowiada rzeszowski oddział GDDKiA zabezpieczono 3,4 mld zł. Jak powiedział wiceminister infrastruktury środki finansowe przygotowane są także na pozostałe odcinki tej drogi. – Bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju komunikacyjnego decyzja, ponieważ S74 połączy nasze miasto, połączy północną część województwa podkarpackiego z centralną Polską, docelowo nawet z autostradą A1, a z autostrady A1, wiadomo, kwestie dostępności do portów nadbałtyckich i również szybszy dojazd do autostrady A2 i później albo na wschód, albo na zachód. S74 to nowe, kolejne, dodatkowe otwarcie komunikacyjne, transportowe naszego miasta i regionu – mówił Rafał Weber. Jako drugą istotną dla naszego regionu inwestycję wiceminister infrastruktury wskazał rozbudowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Sokołów Młp. Północ – Jasionka (dobudowa drugiej jezdni). – Ci którzy jeżdżą, w kierunku Rzeszowa wiedzą, że ekspresówka w tym miejscu jest węższa, niż powinna być, że ona na tym 15 kilometrowym odcinku ma charakter drogi 2 plus 1. To spowalnia ruch, to sprawia bardzo duże niebezpieczeństwo. Środki finansowe, które zostały zapewnione, pozwolą na to, aby jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie 2 jezdni S19 na odcinku Sokołów Małopolski – Jasionka – mówił wiceminister Weber.

S19 – okno na świat, S74 otwarta brama na Polskę i świat

Prezydent Lucjusz Nadbereżny nie krył radości z przedstawianych decyzji. Stwierdził, że ponad 7 lat temu komunikaty były takie, że nie tylko nie mogliśmy marzyć o takich rozwiązaniach, ale raczej był taki plan, że tutaj nic nie będzie. – Ciągle mogliśmy słyszeć tylko jeden komunikat, że później, może kiedyś, nie ma środków. Poczekajcie to nie ten czas, a dzisiaj to wszystko się bardzo mocno zmienia. Dlatego Stalowa Wola w pełni wspiera Polski Ład, bo to jest również dla nas wielka szansa rozwoju – mówił włodarz miasta.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny stwierdził, że S19 to nasze okno na świat, zaś S74 to szeroko otwarta brama na całą Polskę, na cały świat. – To jest droga, która na pewno dokona bardzo istotnej rewolucji komunikacyjnej, gospodarczej, również pod względem komfortu życia, tak, aby mieszkańcy i Stalowej Woli i tego regionu mogli we wszystkie części Polski i Europy dojechać bardzo szybko. Bo jeżeli z tego miejsca gdzie się znajdujemy (okolice obwodnicy Stalowej Woli i Niska) będziemy mogli wjechać na drogę szybkiego ruchu, to już za chwilkę możemy być na autostradzie A1, za chwilę na autostradzie A2 i w ten sposób włączyć się w cały duży układ transportu europejskiego – mówił włodarz miasta.

Najbliższe plany GDDKiA

Bogdan Tarnawski, dyrektor rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że w przypadku budowy odcinka drogi S74 Opatów – Nisko inwestycja jest obecnie na etapie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego. – W planie realizacji inwestycji mamy złożenie na przełomie roku wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. I ta decyzja zadecyduje ostatecznie o przebiegu tej trasy. Na dzień dzisiejszy istnieją jeszcze warianty, które są rozpatrywane, natomiast w przyszłym roku na etapie decyzji środowiskowej będziemy już mieli jeden wariant, dla którego zostanie opracowana jeszcze koncepcja programowa i następnie przetarg zaprojektuj i wybuduj. Całość tego odcinka to około 70 km długości, wartość szacunkowa 3,4 mld zł – mówił Bogdan Tarnawski. Dodał, że w przypadku rozbudowy S19 na odcinku Sokołów Małopolski Północ- Jasionka GDDKiA ma już przygotowaną dokumentację wstępną.

– Zakładamy, że końcem tego roku, na przełomie ewentualnie tego i przyszłego roku będziemy w stanie ogłosić już przetarg zaprojektuj i wybuduj. Czyli to już jest ten ostatni krok realizacyjny, który nam pozwoli do roku 2026 na wykonanie 2 jezdni, czyli uzyskania pełnego przekroju eski dwujezdniowego – mówił Bogdan Tarnawski.