Kilkunastoosobowy chór, soliści, skrzypaczka i pianista – tak wyglądał skład zespołu, który we wtorek wystąpił w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli. Koncert odbył się w ramach XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego poświęconego osobie kardynała Stefana Wyszyńskiego.

We wtorek 10 sierpnia w rozwadowskim klasztorze wystąpił Chór Ziemi Włodawskiej „Vlodaviensis”, skrzypaczka Natalia Kozub, pianista Kamil Turczyn, kompozytor i solista Marcin Obuchowski oraz solistka Alicja Karpiuk.

– Nasz chór skupia ludzi, którzy kochają muzykę, są to osoby w różnym wieku od 14 do 72 lat. Są to uczniowie, studenci i osoby pracujące we Włodawie lub okolicznych miejscowościach. Śpiewamy rożną muzykę, w zależności od tego jak wygląda kalendarium uroczystości lokalnych czy ogólnopolskich – mówiła chórzystka Maria Rejman.

Chór Ziemi Włodawskiej obchodzi w tym roku pięciolecie swojego istnienia, powstał bowiem w listopadzie 2016 roku.– Powołanie chóru to było takie zauważenie pewnej luki. We Włodawie nie było chóru, który mógłby śpiewać różne projekty, we Włodawie są dwie parafie i są chóry parafialne, ale nie było takiego, który mógłby śpiewać muzykę świecką, rozrywkową, ludową czy też sakralną, ale nie tylko w oprawie mszy świętej, ale też właśnie koncertową – mówił Marcin Obuchowski, założyciel chóru.

Specjalnie na ten koncert Marcin Obuchowski skomponował missa brevis – mszę krótką ku czci Stefana Wyszyńskiego. Artyści zaprezentowali również utwory związane z Prymasem Tysiąclecia oraz opowieść dotyczącą życia i działalności kardynała. Ponadto publiczność mogła usłyszeć dwa utwory z oratorium Roberta Grudnia „Bóg ciebie ochrzcił, Bóg dał ci siłę” i dwa utwory z oratorium „Miłość mi wszystko wyjaśniła” do słów Karola Wojtyły.

– Nie należę do chóru jako chórzystka, ale często jestem zapraszana do wykonania partii solowych w różnych projektach. Uważam, że są to piękne kompozycje dlatego zawsze chętnie wracam i współpracuje z chórem – mówiła Alicja Karpiuk.

Kolejny koncert odbędzie się 17 sierpnia. Wystąpią Alicja Węgorzewska, Jakub Gąska, Robert Grudzień.