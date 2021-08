Park Jordanowski był jednym z trzech elementów dużego projektu, który miasto Stalowa Wola chciało wykonać przy udziale środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach. Konkurs został rozstrzygnięty. Stalowowolski projekt znalazł się na liście rezerwowej.

– Jesteśmy w rozstrzygnięciu środków norweskich, które dotyczą pięknej zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Stalowej Woli. Jesteśmy niestety w tej chwili na liście rezerwowej, ale czekamy na uwolnienie dodatkowych funduszy, które umożliwią skorzystanie z tych środków. W tym roku ogłaszalibyśmy przetargi, także czekamy na rozstrzygnięcie. Mam nadzieję, że będzie ono jak najszybciej, jeżeli nie byłoby tutaj, powiem tak “dosypania” środków norweskich do tego projektu to będziemy korzystać ze strategicznych inwestycji samorządowych i zgłaszać tam ten projekt. Na pewno park Jordanowski jest do realizacji – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Projekt rewitalizacji tego miejsca zakłada podział parku na dwie strefy. Pierwsza część to ma być strefa aktywna, druga zaś to miejsce do odpoczynku i relaksu. Miejsce ma być oświetlone i objęte monitoringiem.

W ramach projektu, który znalazł się na liście rezerwowej miasto planowało także budowy otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe na osiedlu Piaski oraz ogrodu zucha na osiedlu Poręby.