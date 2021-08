Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli opublikował listę spektakli zakwalifikowanych do udziału w Relacjach. VI Międzypokoleniowych Spotkaniach Teatralnych. Artyści amatorskiego ruchu teatralnego nadesłali w tym roku 47 zgłoszeń, z których 11 powalczy o zwycięstwo w stalowowolskim przeglądzie. Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne odbędą się w dniach 17-19 września.

– Mamy zgłoszenia z bardzo różnych województw. W tym roku mieliśmy dużo zgłoszeń z województwa śląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, lubelskiego. Te są przodujące, ale mamy też lubuskie, opolskie, zachodnio-pomorskie, podlaskie, wielkopolskie, pomorskie, łódzkie także tutaj większość województw naszego kraju się przewija – mówi Katarzyna Pawłowska z MDK.

Władza pamięci – tematem przewodnim

Od początku Relacjom towarzyszy temat przewodni. W pierwszej edycji były to punkty wspólne, w drugiej – nieuchronność konfliktu i negocjacja wspólnych korzyści, w trzeciej kontynuacja dzieła i tradycji, natomiast czwarta to spojrzenie na styl późny w kulturze. W piątej odsłonie MST organizatorzy zwrócili się w stronę „dziecięcej naiwności”, zaś w szóstej edycji jest to „władza pamięci”. W tym roku z 47 nadesłanych zgłoszeń do festiwalu zakwalifikowano 11 spektakli. – To wiele godzin oglądania, oglądamy od deski do deski każdy nadesłany materiał. Co roku w wyborze pomaga nam temat przewodni, który sobie ustalamy, w tym roku była to włada pamięci. Chcemy żeby w każdym spektaklu, który jest prezentowany jakaś namiastka tego tematu przewodniego była. Kolejna rzecz to międzypokoleniowość albo w zespole, czyli interesują nas teatry, które tworzą osoby w różnym wieku, przedstawiciele różnych pokoleń lub ta międzypokoleniowość w temacie spektaklu czyli pokazanie jakiejś relacji, dialogu między pokoleniami. Oczywiście też zależy nam na tym, żeby mieszkańcy naszego miasta, uczestnicy festiwalu obejrzeli spektakle na najwyższym poziomie, zwracamy uwagę na środki wyrazu teatralnego, poziom artystyczny – mówi Katarzyna Pawłowska z MDK.

Teatr tańca, teatr dramatyczny i teatr zaangażowany społecznie

Podczas festiwalu publiczność i jury będą miała okazję obejrzeć spektakle przygotowane przez teatry amatorskie m. in. z Nadarzyna, Stalowej Woli, Sopotu, Warszawy, Chorzowa, Jarosławia czy Zduńskiej Woli. – Postawiliśmy na dość dużą różnorodność formy prezentowanych spektakli. Będziemy mieli okazje obejrzeć spektakl teatru tańca, tego jeszcze u nas nie było i myślę, że to jest coś ciekawego, coś nowego, spektakl taneczny. Poza tym jest trochę teatru dramatycznego, teatru zaangażowanego społecznie, jest też spektakl, w którym grają lalki, ale nie jest to spektakl stricte lalkowy, ale lalki są tam istotnym elementem, więc to też taka ciekawostka, mamy również odniesienie do klasyki. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Z naszej perspektywy każdy z tych spektakli jest wart obejrzenia dlatego serdecznie zapraszam – mówi Katarzyna Pawłowska z MDK.

Uczestników konkursu na najlepszy spektakl międzypokoleniowy w ramach Relacji oceni jury zawodowe oraz młodzieżowe jury. Jury zawodowe przyznaje I nagrodę – Grand Prix Relacji. V Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych, II nagrodę, III nagrodę oraz wyróżnienia. Jury młodzieżowe przyzna nagrodę im. Józefa Żmudy za wyjątkowe skupienie na relacji aktor-widz lub nietuzinkową inspirację do tworzenia, działania, poprawy jakości życia. Przewidziana jest również nagroda publiczności przyznawana przez widzów w drodze głosowania. W skład jury zawodowego wchodzą Łukasz Drewniak, Leszek Mądzik, Gabriela Muskała, Lech Śliwonik.

– Festiwal jest coraz bardziej rozpoznawalny, bardzo nas to cieszy. Myślimy, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku – mówi Katarzyna Pawłowska z MDK.