W słoneczną niedzielę, 8 sierpnia, w samym centrum Niska odbyła się czwarta edycja niżańskiego festiwalu kultury łowieckiej. Wydarzeniu towarzyszyła między innymi prezentacja sztandarów kół łowieckich, koncert Zespołu Sygnalistów „Raróg”, degustacja tradycyjnego myśliwskiego jadła oraz pokazy psów ras myśliwskich i stoiska wystawiennicze.

Celem imprezy jest pokazanie, że kultura łowiecka to nie tylko polowanie, ale także wiele innych aspektów, takich jak: muzyka, tradycje, zwyczaje i sztuka, co podkreślił burmistrz gminy i miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk:

– To wydarzenie rangą jest chyba największe w województwie podkarpackim pod kątem zgromadzonych kół łowieckich i sztandarów. Łowiectwo to specyficzna dziedziną życia społecznego. Chcemy pokazać piękno tej kultury. Wiele osób myśli, że łowiectwo to tylko strzelanie do dzikiej zwierzyny. Oczywiście, że nie. Chcemy pokazać jak to jest wielka i piękna gospodarka.

O kulturze łowieckiej i jej tradycjach mówił także wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który niżański festiwal objął patronatem honorowym.

– Myślistwo od wieków wpisane było w naszą piękną kulturę i tradycję. To nie tylko polowanie, a umiłowanie Ojczyzny, szacunek do lasu i zwierząt, a także wielkie zaangażowanie w troskę o środowisko naturalne. Któż z nas nie zna pierwszych wersów „Popiołów” Żeromskiego – „Ogary poszły w las”? Kto nie zna pięknej kultury słynącej z kart „Pana Tadeusza”? Dlatego myślistwo, to nasza piękna polska kultura. To muzyka, literatura i malarstwo. To ogromna duma i radość, że w naszym pięknym Nisku, taka uroczystość po raz kolejny ma miejsce i to właśnie wy dziś uosabiacie te piękne wieki naszej kultury – mówił wiceminister.

Starosta niżański Rober Bednarz uhonorował osoby, które angażują się w działalność łowiecką i pielęgnowanie jej kultury, podejmują działania oraz uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach. W tym roku otrzymali je Witold Dec z Koła Łowieckiego „Gawra” Rudnik nad Sanem oraz Teresa Sibiga z Koła Łowieckiego „Sygnał” Nisko.

Święto myśliwych rozpoczęła uroczysta prezentacja Sztandarów Kół Łowieckich i koncert Myśliwskiej Orkiestry „Echo Kniei” ze Szczebrzeszyna. Na festiwalowej scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”, Zespół Sygnalistów „Raróg”, Jacek Komuda, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar” przy RDLP w Lublinie oraz Robert Kasprzycki z zespołem. Wystąpił też Jazz Band NCK „SOKÓŁ” w Nisku i Wabiarze oraz Sygnaliści.

Odbył się również pokaz psów ras myśliwskich i pokaz Sokolniczek z Zamościa i Kotowej Woli. Ponadto przez cały dzień imprezie towarzyszyło gotowanie gulaszu z dziczyzny z Mariuszem Szwedem, stoiska z rękodziełem artystycznym, stoiska wystawiennicze, wystawy przygotowane przez Koła Łowieckie, stoiska Lasów Państwowych, stoisko Klubu Dian „Wadera” ZO PZŁ Tarnobrzeg, wystawa Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Oddział w Rzeszowie, stoisko Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku i Wydawnictwa „Fabryka Słów”, promocja książek Wydawnictwa „Mirczumet”, gry i zabawy dla dzieci i badanie gęstości kości. Swoje stoisko miało również Wydawnictwo Sztafeta.

Czwarty niżański festiwal kultury Łowieckiej odbył się pod patronatem honorowym wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła oraz wiceministra klimatu i środowiska Edwarda Siarki, a jego organizatorami byli: gmina i miasto Nisko, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu. Partnerami byli natomiast: Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku, Nadleśnictwo Rudnik, Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Oddział w Rzeszowie, Komisja Kynologiczna ZO PZŁ w Rzeszowie, Koło Łowieckie „Bażant” Dwikozy, Koło Łowieckie „Bażant” Nisko, Koło Łowieckie „Cietrzew” Jastkowice, Koło Łowieckie Darz Bór Zbydniów, Koło Łowieckie „Gawra” Rudnik nad Sanem, Koło Łowieckie „Głuszec” Tarnobrzeg, Koło Łowieckie „Janowskie Bory” Janów Lubelski, Koło Łowieckie „Jeleń” Jeżowe, Koło Łowieckie „Knieja” Stalowa Wola, Koło Łowieckie „Łoś” Łoniów, Koło Łowieckie „Nadwiślańskie” Radomyśl nad Sanem, Koło Łowieckie „Ryś” Nowa Dęba, Koło Łowieckie „Sokół” Zdziłowice i Koło Łowieckie „Sygnał” Nisko.