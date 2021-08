Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny czeka na Was do końca września.

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Bramy Ogrodu są otwarte dla gości codziennie, do końca września, od 10:00 do 19:00.

Kiedy wejdzie się do środka i stanie na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można dotrzeć do wielkiej ilości atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty widokowe, plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania ze specjalnych atrakcji zręcznościowych, które można znaleźć w baśniowych krainach, a które wymagają siły i zwinności. Wszystkie one są dostępne w cenie biletu.

Magiczne Ogrody zapraszają do pięciu restauracji i ogródków restauracyjnych, a na kierowców czeka blisko 2 tysiące miejsc na bezpłatnych parkingach.

Autorska baśń

Baśnie towarzyszą nam od tysiącleci i spełniają różne funkcje, nie tylko rozrywkowe. Są ważne w edukacji, mogą działać terapeutycznie, mały człowiek przez świat wyobraźni uczy się prawdziwego życia, potrafi utożsamić się z baśniowymi bohaterami i, co bardzo ważne, uczy się odróżniać dobro od zła. Każdy z nas poznał wiele różnych opowieści, wiele z nich jest znanych na różnych kontynentach, bo przecież mówią o wartościach uniwersalnych. Baśń jaką można poznać w Magicznych Ogrodach, jest jedyna w swoim rodzaju, bo związana jest tylko z tym miejscem. Dość dobrze znane są teorie, które mówią, że lubimy tylko to co znamy, ale gdybyśmy w nie wierzyli, nie można byłoby mówić o rozwoju. Goście zaproszeni do janowieckiego parku spotykają bohaterów, których nie ma nigdzie indziej i słyszą opowieść, której nigdzie indziej usłyszeć się nie da. Ta baśń jest jest jak dobra książka, którą czyta się wiele razy.

Roztańczony Ogród Wróżek

Kolejne niezwykłe wydarzenie czeka na gości 14 i 15 sierpnia. Gdy nadchodzi pełnia lata Wróżki Smużki obchodzą swoje wyjątkowe święto. Lecąc na skrzydłach wiatru malują Magiczne Ogrody wszystkimi kolorami lata! Warto dać się porwać roztańczonemu ogrodowi i wziąć udział w kolorowych tańcach i zaczarować magiczną różdżką świat w Magicznych Ogrodach. O godz. 13:00 i 16:00 na Dziedzińcu wielka rewia tańca i radości! Swój barwny spektakl rozpoczną Wróżki Smużki, Mordole, a krasnoludy w rytmie smoczego bębna zaproszą do udziału w paradzie do Zamku Wróżek, aby wspólnie tanecznym rytmem wkroczyć do ogrodu wróżek!

Wasz ulubiony bulwiak Fred zaprosi was do swojego świata magicznych gagów, kuglarstwa i sztuczek karcianych (godz. 12:30 i 14:30, Scena w Drzewach).

O godz. 12:00 i 14:00 na scenie w malowniczej Kwiatowej Dolinie będzie okazja aby wspólnie z krasnoludem Wyrwipałką pobawić się magią i rozwiązać niejedną zagadkę!

Dodatkowo o każdej równej godzinie na Dziedzińcu weź udział w tańcu radości z mieszkańcami Magicznych Ogrodów. Na Krasnoludzkim Grodzie weź udział w szkoleniu aby z mieczem i tarczą stanąć do bojowego turnieju.

