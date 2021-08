Za nami wyjątkowe wydarzenie, jakiego w naszym mieście jeszcze nie było – 4 Fashion Stalowa Wola – pokaz mody podczas, którego zaprezentowano kolekcje o międzynarodowym i nowoczesnym charakterze.

4 Fashion Stalowa Wola było częścią większego wydarzenia modowo-kulturalnego w regionie o nazwie Nadwislański Fashion Week.

Imprezę poprowadziła modelka i prezenterka Joanna Helena Horodyńska. Podczas pokazów na wybiegu swoje najnowsze kolekcje zaprezentowali: KOVALOWE, Klaudia Klimas, Magdalena Wilk-Dryło, Krystian Szymczak, Agata Osóbka-Morawska, Justyna Gamoń-Wesołowska oraz Ewa Zbaraszewska.

To wspaniałe wydarzenie, oddało pasję do mody łączącą aktualne trendy i inspiracje z najwyższej jakości produktami. Prezentowane kolekcje ukazywały niezwykłe cechy kobiet – siłę, pewność siebie, delikatność, subtelność, odwagę, niezależność, ambitność, tolerancję. Kreacje były z jednej strony nowoczesne, awangardowe, z drugiej strony nawiązywały do kultury, między innymi lasowiackiej.

Oprócz mody w trakcie wydarzenia promowane były również wyjątkowe style architektoniczne naszego miasta.

Więcej na ten temat w papierowym wydaniu SZTAFETY – nr 32 (12.08.2021)