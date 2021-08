To było wspaniałe sportowe święto dla byłych oraz obecnych zawodników i sympatyków Rotundy Krzeszów. Wielu z nich po długim czasie spotkało się we wspólnym gronie, aby 7 sierpnia świętować jubileusz 20-lecia swojej drużyny. Po latach znów mieli okazję, by założyć klubową koszulkę i przybić piątkę z dawnymi kolegami z boiska.