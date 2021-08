Stalowowolskie muzeum rozpoczyna cykl kulturalnych wydarzeń w ramach drugiej edycji „Letniej sceny w Muzeum”. Na dobry początek recital Katarzyny Zawady z repertuarem niezapomnianych utworów Anny German.

Tym razem koncerty będą się odbywały zarówno na terenie Muzeum Regionalnego jak i w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego.

W ramach zaplanowanych wydarzeń wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca Mali Lasowiacy, Kapela Ludowa Lasowianka, Kapela Hanki Wójciak i wiele innych.

Jednak Letnia scena to nie tylko muzyka. Na gości czeka ciekawa oferta wystaw, oprowadzań i warsztatów interdyscyplinarnych, w tym inspirowanych kulturą lasowiacką. Otwarte zostaną także dwie nowe ekspozycje. W Galerii Karpińskiego będzie to wystawa „Eksponaty muzealne nas inspirują”, na którą złożą się prace zgłoszone do muzealnego projektu „Dekoracje ludowe inspiracją dla małych i dużych”, a w Muzeum przy ul. Sandomierskiej będzie można uczestniczyć w wernisażu wystawy „Wzór podkarpacki #polasowiacku – od tradycji do nowoczesności”.

Muzeum zaprasza także do udziału w zwiedzaniu wystaw z przewodnikiem oraz na kreatywne warsztaty plastyczne i nie tylko.

W tegorocznej edycji na wszystkich uczestników „Letniej sceny” czeka też bowiem szereg innych zaplanowanych atrakcji, w tym pokazy, prelekcje, degustacje potraw.

Podczas pierwszego dnia Letniej sceny na każdego gościa czekać będą upominki w postaci muzealnych publikacji i pamiątek.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Na warsztaty obowiązują zapisy pod nr. tel. 15 842 02 07.

Program wydarzenia

8 sierpnia, godz. 17-20

W KRĘGU SZTUKI

(Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12)

– Grunt to sztuka – warsztaty rodzinne /wspólne wykonanie land artów w ogrodzie (godz. 17)

– Malarstwo Alfonsa Karpińskiego /zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem (godz. 18)

– Niezapomniane utwory Anny German – recital Katarzyny Zawady (godz. 19.00)

22 sierpnia, godz. 17-20

ECHA Z LESIACKICH OSTĘPÓW

(Muzeum Regionalne, ul. Sandomierska 1 )

– „Wzór podkarpacki #polasowiacku – od tradycji do nowoczesności”, Atelier GA MON Justyna Wesołowska – otwarcie wystawy plenerowej (godz. 18)

– „Pierwotna Puszcza Sandomierska”, zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (godz. 17)

– Warsztaty inspirowane kulturą ludową (godz. 17)

– Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Lasowiacy” oraz Kapeli Ludowej „Lasowianka” (godz. 19)

27 sierpnia (piątek), godz. 16-19:30

SIĘGAJMY DO TRADYCJI

(Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12)

– „Eksponaty muzealne nas inspirują” – otwarcie wystawy prac zgłoszonych do muzealnego projektu „Dekoracje ludowe inspiracją dla małych i dużych” (godz. 18)

– Działania warsztatowe (godz. 16-18) – warsztaty florystyczne – dekoracje z polnych kwiatów /dla dorosłych, warsztaty plastyczne – dekoracje kwiatowe na kuferkach (dla dzieci), warsztaty ceramiczne – dzbany z lasowiackim dizajnem (dla dorosłych)

– Występ Kapeli Hanki Wójciak (godz. 19)

12 września (niedziela), godz. 15-20

PIKNIK PUSZCZAŃSKI

(Muzeum Regionalne, ul. Sandomierska 1)

– „Pierwotna Puszcza Sandomierska” – zwiedzanie wystawy z przewodnikiem

– Prelekcje i warsztaty przyrodnicze dla dzieci i dorosłych

– Pokazy myśliwskie, degustacje potraw

– Koncerty plenerowe