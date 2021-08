Mieszkańcy powiatów stalowowolskiego i niżańskiego niechętnie szczepią się przeciwko koronawirusowi. Gmina Bojanów pod względem wyszczepienia zajmuje przedostatnie miejsce w Polsce. Jeżowe jest na 3 pozycji od końca.

Według danych Ministerstwa Zdrowia, najchętniej szczepią się mieszkańcy gminy Podkowa Leśna (64,2%). Dalej jest Warszawa (63,3%) oraz Poznań (62,3%).

Bojanów i Jeżowe – tu szczepienia na COVID-19 idą opornie

Kiedy odwrócimy ministerialny „ranking”, to na 1 pozycji znajduje się gmina Czarny Dunajec (18%). 2 lokata od końca w zestawieniu ogólnopolskim przypada gminie Bojanów (18,9%), natomiast 3 gminie Jeżowe (19,1%).

To właśnie do gminy Jeżowe udał się 26 lipca minister zdrowia Adam Niedzielski, aby zachęcać do szczepień. Skończyło się na konfrontacji z grupą przeciwników szczepień na COVID-19.

Niska pozycja Stalowej Woli i Niska

Wśród podkarpackich gmin najwięcej osób (procentowo) zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi w gminie Cisna (47,8%, 336 miejsce w zestawieniu ogólnopolskim). Na kolejnych miejscach znajdują się: Tarnobrzeg (46%, 482 miejsce), Łańcut (45,1%, 584) i Rzeszów (44,6%, 636).

Stalowa Wola w ogólnopolskim zestawieniu znajduje się na pozycji 1742 (36,7%). Z pobliskich gmin wyżej jest np. Leżajsk (37,9%, 1586 miejsce). Nisko (30,5%) jest na miejscu 2236.