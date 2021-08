Już niedługo fani wyczynowej jazdy na rowerze będą mogli szaleć na pierwszym w Stalowej Woli torze pumptrack. Rowerowy plac zabaw, który powstaje w ramach Parku Zimnej Wody, jest już prawie gotowy.

200-metrowy pumptrack otoczony 300-metrowym torem rolkarskim, powinien zostać oddany do użytku już pod koniec sierpnia.

– Myślę, że kilka tygodni trzeba poczekać, żeby ta trawa z rolki się ukorzeniła. Jeszcze czekamy na to, żeby został zakończony tor rolkarski wokół pumptrack. Wtedy będzie to mogło być otwarte. Spodziewamy się, że do końca wakacji będzie to możliwe- mówi Lucjusz Nadbereżny.

Tor do jazdy na rowerze pokryty został warstwą bitumiczną. Ukształtowany został w taki sposób, aby z atrakcji mogły korzystać osoby w każdym wieku, niezależnie od stopnia zaawansowania.

Już teraz pumptrack cieszy się dużym zainteresowaniem. Chodź teren jest ogrodzony i widnieje tam tabliczka „Teren budowy. Zakaz wstępu!”, to niejeden młody człowiek sprawdził już możliwości toru.

– Ponownie apeluję, żeby nie korzystać z tej infrastruktury, nie wchodzić na teren budowy, tak aby wykonawca mógł spokojnie dokończyć prace – przypomina prezydent.

Równolegle prowadzone są także prace w drugiej części przyszłego Parku Zimnej Wody. Powstanie tam siedlisko wierzbowo-topolowe oraz dwa stawy. Wokół stawów powstanie ponad półkilometrowa, naturalna ścieżka. Ciekawymi elementami architektury będą dwa pomosty nad jednym ze stawów i mostek nad drugim.

Dwie strefy parku połączy ścieżka rowerowa biegnąca na długości 1 kilometra od ulicy Staszica, aż do ulicy Czarnieckiego.

Wszystkie prace związane z powstaniem Parku Zimnej Wody powinny zakończyć się w 2022 roku. Zadanie pochłonie nieco ponad 7,7 mln zł.