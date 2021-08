We wtorek 3 sierpnia odbył się kolejny koncert w ramach XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Stalowej Woli – Rozwadowie. Na klasztornej scenie wystąpili Maciej Zakościelny – aktor, Natalia Kozub – skrzypce, Błażej Lipiński – fortepian, Anna Drela – scenariusz. Koncert nosił tytuł „Zapiski więzienne”.

„Zapiski więzienne” są cennym dokumentem czasów zniewolenia Polski przez system komunistyczny i wielkiego prześladowania Kościoła, które swoje apogeum osiągnęło w uwięzieniu Prymasa Polski. Jednocześnie jest to świadectwo wielkości człowieka gotowego na wszystko, łącznie z oddaniem życia w obronie praw Kościoła i narodu.

– Koncert zaplanowany na 3 sierpnia ma symboliczny wymiar albowiem kardynał Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku, czyli można powiedzieć, że jest to poniekąd koncert urodzinowy. Koncert ten odbywa się w ramach projektu „zrozumieć niepodległą”. Jest to projekt edukacyjny Roberta Grudnia ukazujący ważne postacie w naszych dziejach, które pozwalają tą niepodległa zrozumieć, a jakże ją zrozumieć nie znając zapisków więziennych prymasa, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to niezwykły zapis nie tylko notatek osobistych, ale także listów, petycji do rządu, własnych przemyśleń. Poznajemy przez te zapiski człowieka niezłomnego, człowieka oddanego Bogu i Polsce. Zapiski więzienne to także bardzo ważne, niezwykłe źródło historyczne pozwalające nam zrozumieć tamte czasy – mówiła Anna Drela.

Fragmenty zapisków więziennych prymasa czytane przez Macieja Zakościelnego przeplatane były piękną muzyką. Zgromadzona publiczność mogła wsłuchać się w utwory Jana Sebastiana Bacha, Antonio Vivaldiego, Henryka Wieniawskiego czy Ennio Morricone.

– Wprowadzamy słuchaczy w klimat melancholii z przebłyskami radości – mówił Błażej Lipiński.

Kolejny koncert odbędzie się 10 sierpnia. Będzie to oratorium w wykonaniu Chóru Ziemi Włodawskiej.