Do nowego trzecioligowego sezonu, który rozpocznie się w najbliższą sobotę, drużyna Stali Stalowa Wola przystąpi z nowym kapitanem. W meczu wyjazdowym z Avią Świdnik po raz pierwszy opaskę kapitańską założy Szymon Jopek.

– Dziękuję kolegom za zaufanie. Wybrali mnie w głosowaniu, podobnie jak Radę Drużyny, i mam nadzieję, że ich nie zawiodę – mówił do klubowej kamery telewizyjnej 22-letni pomocnik Stali, który do Stalowej Woli trafił z Pogoni Szczecin. – Do moich obowiązków będzie należało nie tylko utrzymywanie kontaktów na linii: zawodnicy – trener, ale także bycie liderem, który będzie potrafił motywować zespół w trudnych momentach.

Szymon Jopek rozegrał w Stali Stalowa Wola 93 mecze. W ubiegłym sezonie nasza drużyna miała trzech kapitanów: Bartosa Sobotkę, Piotra Mrozińskiego i Michała Mistrzyka.