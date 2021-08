W środę 4 sierpnia do stalowowolskiego Parku Miejskiego zawitali uczestnicy rowerowego rajdu Onko Tour. Cykliści to byli pacjenci onkologiczni, którzy zachęcają Polaków do profilaktyki oraz wsparcia chorych w walce z nowotworami. Rajd przemieszcza się trasą Green Velo.

– Onko Tour to inicjatywa dla osób, które mają za sobą doświadczenia onkologiczne i w ten sposób pokazują dzisiaj inny moment swojego życia, czyli moment już po chorobie, pokazują, że wrócili do swojej aktywności. Dzisiaj mogą spełniać marzenia i udowadniają, że rak to diagnoza, a nie wyrok. Pamiętajmy, że w chorobie onkologicznej jest nie tylko część medyczna ale wielką role odgrywają także nasze nastawienie, psychika. My skupiamy się na tej części psychicznej, żeby dać wsparcie i pokazać pozytywne przykłady walki – mówiła Katarzyna Gulczyńska prezes Fundacji „Pokonaj Raka”.

Onko Tour to jedyny rajd rowerowy trasą Green Velo w Polsce, w którym biorą udział pacjenci onkologiczni oraz przedstawiciele urzędu związanego z ochroną zdrowia. Tegoroczna grupa to zespół 15 osób. – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta pomaga pacjentom w różnych etapach leczenia. Współpracujemy z organizacjami takimi jak Fundacja „Pokonaj raka” aby propagować ideę praw pacjenta. Wspólnie z nami jeździ namiot, w którym organizowane są konkursy, pogadanki. Tłumaczymy jakie pacjentowi przysługują prawa, aby w tym skomplikowanym systemie zdrowia sobie radził. Pacjenci zawsze mogą zadzwonić do nas na numer 800 190 590. Udzielamy pomocy praktycznie 6 dni w tygodniu – mówił Jarosław Fiks, dyrektor generalny Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Pierwszy rajd Onko Tour wyruszył w 2016 roku. Tegoroczna trasa prowadzi z Rzeszowa do Kielc. Jednym z uczestników rajdu jest Cyber Marian, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich youtuberów, który także przebył chorobę onkologiczną. – W związku z tym, ze jestem osobą rozpoznawalną w Internecie, zawsze wspieram tego typu akcje, by dotrzeć do jak największego grona odbiorców. O wiele łatwiej jest chorować, jeśli mamy wsparcie z boku. Moim mega wsparciem była rodzina. To hasło, że rak to diagnoza, a nie wyrok staramy się przekazać światu – mówił youtuber.

Przy okazji wydarzenia w Parku Miejskim stanął mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19.