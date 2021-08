Od 2010 roku największemu w Polsce wyścigowi kolarskiemu Tour de Pologne towarzyszy impreza Tour de Pologne Amatorów. W pierwszej edycji stanęło na starcie 700 zawodników. W tym roku organizatorzy spodziewają się rekordowej ilości – 1800!

Wśród tych, którzy we wtorek, 10 sierpnia o godzinie 9 wystartują sprzed Hotelu w Arłamowie do walki o medale, będzie sześciu kolarzy Klubu Sportowego Sokół Stalowa Wola: Krzysztof Polak, Ryszard Naja, Krzysztof Naja, Paweł Ciołkosz, Andrzej Czapla i Tomasz Brodziak. Choroba wyłączyła ze startu Andrzeja Dymowskiego.

– Wielka szkoda, że zabraknie Andrzeja, ponieważ jest to motor napędowy całego przedsięwzięcia – mówi Ryszard Naja. – To on zainicjował przygotowania do startu w tegorocznym w Tour de Pologne, memoriale Ryszarda Szurkowskiego. A zaczęły się one już w styczniu. Trzymajcie za nas kciuki, bo trasa wyścigu – dwie 40 km pętle – jest bardzo trudna technicznie, z dużą ilością podjazdów i ostrych zjazdów.