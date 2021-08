2 sierpnia 2021 roku w sali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju uhonorowani zostali Państwo Janina i Stanisław Prytek. Odznaczenie odebrali za wychowanie trzech synów, którzy wzorowo odbyli służbę wojskową.

– W dzisiejszych czasach wychowanie synów, którzy oddali się w służbę dla Ojczyzny, to najpiękniejszy wzór tego, jak może wyglądać dom rodzinny. Historia Polski pokazuje, że wszystko co piękne, dobre i szlachetne w naszej Ojczyźnie zawsze zaczyna się w domu. To świadomość rodziców i ich postawa kształtuje późniejsze życie dzieci. Za to serdecznie gratulujemy jako samorząd miasta Stalowej Woli i życzymy, aby Państwa jesień życia dawała zdrowie, ale również satysfakcję z tego, jaką miłością obdarzyliście synów i jak dzisiaj ta miłość służy innym – mówił podczas uroczystości Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej medale Państwu Prytek wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku ppłk Leszek Stępień.

– Jestem niezwykle zaszczycony, że to ja mogę wręczyć Państwu medale, traktuję to jako ogromne wyróżnienie. Ta wspaniała uroczystość jest okazją do wyrażenia słów uznania i podziękowania za wychowanie synów w duchu patriotyzmu do służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – mówił Komendant ppłk Leszek Stępień.