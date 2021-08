Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny czeka na Was do końca września

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Bramy Ogrodu są otwarte dla gości codziennie, do końca września, od 10:00 do 19:00.

Kiedy wejdzie się do środka i stanie na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można dotrzeć do wielkiej ilości atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty widokowe, plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania ze specjalnych atrakcji zręcznościowych, które można znaleźć w baśniowych krainach, a które wymagają siły i zwinności. Wszystkie one są dostępne w cenie biletu.

Magiczne Ogrody zapraszają do pięciu restauracji i ogródków restauracyjnych, a na kierowców czeka blisko 2 tysiące miejsc na bezpłatnych parkingach.

Ogrody czekają

Każda wizyta w Magicznych Ogrodach, szczególnie ta pierwsza, jest przeżyciem niezwykłym. Poruszone są wszystkie zmysły, otaczające nas piękno powoduje, że cieszymy się każdą chwilą. Janowiecki park leży od dziesięciu kilometrów i więcej od miast i miasteczek i dlatego tak skutecznym hasłem jest „wyrwij się z miasta”, bo jest odróżniającym się światem baśni, który zaprasza aby do niego wejść i spędzić w nim wiele godzin.

Magiczne Ogrody to park rodzinny, więc nie ma limitów wieku – specjalne bilety dostają dzieci które, mają mniej niż 100 cm wzrostu, a z drugiej strony wcale nie tak rzadko pojawiają się tu babcie z dziadkami 🙂 Każdy może tu znaleźć coś dla siebie, nawet córka-nastolatka, o której z radością napisała na swoim blogu zwykłamatka.pl, że jej obawy czy Magiczne Ogrody są dla niej, szybko się rozwiały.

Zapewne sporo jest jeszcze osób, które nie wiedzą, że czeka na nich piękna przyroda i przygoda – czas to zmienić!

Uwolnij marzenia!

W nadchodzący weekend 7/8 sierpnia do Magicznych Ogrodów ponownie zawita cieszący się olbrzymią popularnością tajemniczy wędrowiec Bill Bombadill! Pełnia lata to znakomity czas aby uwolnić swoje marzenia i wziąć udział w spektakularnym pokazie. Ten nietuzinkowy ulubieniec wszystkich dzieci zaprosi do swojego magicznego świata akrobatycznych popisów, żonglerki, pantomimy oraz przezabawnych gagów. Będzie bawił, rozśmieszał, powodował zachwyt ale i trzymał w napięciu! Przybądź koniecznie na ten niezwykły pokaz cyrkowy, a zobaczysz co to prawdziwa jazda bez trzymanki!

O godz. 13:00 i 16:00 Dziedziniec stanie się areną tańca i zabawy, gdzie w magiczną przestrzeń tanecznym rytmem poszybują rozmarzone kapelusze, maczugi i płonące pochodnie. Mordole zaproszą wszystkie dzieci i dorosłych do zatańczenia mordolowej zumby, a wszystkiemu akompaniować będzie smoczy bęben.

Na Scenie w Drzewach o godz. 12:30 i 14:30 w swój magiczny świat zabierze was Czarodziej Krzywa Nóżka. Podczas występu sami będziecie mogli zdecydować czy magia to, czy może iluzja? Będzie można podziwiać również spektakularną żonglerkę z nożami, triki karciane, znikające przedmioty, czy też stawianie baniek na głowie. To wcale nie wszystkie atrakcje, będzie w czym wybierać!

www.magiczneogrody.com

www.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec

instagram.com/magiczne_ogrody