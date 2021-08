Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w turnieju Top Stalowa Wola Open w ramach TopSzlem, który rozpocznie się w piątek 6 sierpnia i potrwa do niedzieli, 8 sierpnia.

TopSzlem to cykl turniejów, który w tym roku odwiedził już Gdynię, Michałówek i Puszczyków. Turniej posiada rangę 2 z pula nagród 8000 zł.

Kategorie:

– gra pojedyncza kobiet: Open, Open Amator, 40+

– gra pojedyncza mężczyzn: Open, Open Amator, 40+, 50+, 65+

– debel kobiet: Open, Open Amator

– debel mężczyzn: Open, Open Amator

– mikst: open

Zapisy tylko w systemie TPO do północy, do wtorku (3 sierpnia).

Szczegółowe informacje dostępne są w komunikacie turniejowym:

https://portal.pzt.pl/TournamentResults.aspx?CategoryID=AIS&TournamentID=336C97A8-CD53-42D5-A001-EC50F1F43984&fbclid=IwAR2qOJjKCuDLRcLnHG3BDE3FhrilhYHjcrGabRnNFmD1p4eT6CsdJI6gmZE